El «tesoro» artístico de Gandia

La Sala de Dones del Centre Museístic del antiguo Hospital de Sant Marc acoge la exposición «Patrimoni Gandia» organizada por la concejalía de Cultura y el CEIC Alfons el Vell y enmarcada en los actos de Gandia Capital Cultural Valenciana, cuyo objetivo es que la ciudadanía pueda disfrutar en una muestra única de algunas de las obras más significativas de la colección municipal de arte contemporáneo.

Comisariada por Romà de la Calle y Antoni Durà, la muestra aglutina más de 40 obras incorporadas al fondo municipal en los últimos 40 años de artistas tan diversos como Picasso, Tapies, Lozano, Coll Alas, Boix o Sempere.

La exposición está abierta al público desde ayer y se podrá ver, de martes a sábado, de 10 a 14 y de 15 a 19 horas y los domingos, de 10 a 14 horas. Estará abierta hasta el 23 de marzo. La concejalía de Cultura ha preparado un programa especial con guía incluido dentro de los programas «Apropa't a l'Art» y Viu l'Art».

Uno de los comisarios de la muestra, Antoni Durà, explicaba que «la idea de la exposición nace a partir de una propuesta del CEIC Alfons el Vell y el área de Cultura de celebrar unas jornadas de debate sobre arte contemporáneo. Se consideró que sería ideal acompañar esas jornadas con una exposición y dar a conocer el patrimonio municipal que ha crecido a lo largo de los años».

Durà desvela que «en esta exposición hemos tenido que seleccionar una pequeña parte del total de la colección municipal y pensamos que fuera exclusivamente de las obras adquiridas para celebraciones singulares como la del Tirant y la del centenario de Francesc de Borja y las premiadas en distintos certámenes de arte "Ciudad de Gandia", completándola algunas obras escultóricas poco conocidas. Quedarían una exposición de fotografía de la gran colección que tiene el ayuntamiento de un nivel insuperable y otra artistas locales, que hay muchos y buenos».

La selección de obras no ha sido una tarea fácil porque, según Durà, «hemos tardado bastante en localizar las obras, ya que muchas han viajado por diversos despachos municipales a la espera de su ubicación definitiva y otras se encontraban embaladas y conservadas en lugar adecuado. Todas están inventariadas y localizadas. Yo mismo hice una selección de las obras que me parecían más interesantes y se la pasé a Romà de la Calle, que es el otro comisario y una máxima autoridad en el arte, para que opinara. La verdad es que prácticamente no ha habido variación ni diversidad de criterio».

La exposición se ha montado en la Sala de Dones del antiguo Hospital Sant Marc porque «es un lugar magnífico», apunta Durà, para añadir que «invito a la gente a que visite la muestra porque la ocasión lo merece. Hay dos meses para ir a verla, que son suficientes si, como se pretende, en el futuro se puede disponer de un espacio permanente para mostrar la colección completa de arte contemporáneo, que es propiedad de todas y todos los gandienses».

En torno a la exposición, el CEIC Alfons el Vell ha organizado un ciclo de actividades con conferencias y mesas redondas sobre el arte contemporáneo en Gandia en febrero y marzo.