La Cursa de la Dona Delikia 2018 será el domingo 22 de abril

El Club d'Atletisme Safor Delikia Sport ha confirmado que la Cursa de la Dona Gandia 2018 será el domingo 22 de abril y que el jueves que viene, 1 de febrero, se abre el plazo de inscripciones. El evento popular más multitudinaria de las que acontecen al año en la Safor tiene un carácter festivo y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Gandia y Benirredrà, además de varias asociaciones y entidades deportivas.

La marcha-carrera se desarrolla en un circuito urbano de 5,9 kilómetros que discurre por las principales vías de la ciudad. La salida tendrá lugar a las 11 horas desde la avenida de Les Esclaves, donde también estará instalada la línea de llegada. La prueba estará controlada por crono4sports con el sistema de chip desechable. Por primera vez, la camiseta que se entrega a las participantes será técnica y no de algodón. Tras la llegada a meta se celebrará un festival de aeróbic y al finalizar se procederá a la entrega de trofeos.

Las interesadas pueden apuntarse de dos modos; de forma telemática en la página web oficial de la carrera (www.cursadeladonagandia.com) y también a partir del lunes, 5 de febrero, en puntos físicos, unos establecimientos situados en Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Dénia, Sueca, Xàtiva y Ontinyent.

Las corredoras pueden inscribirse de forma individual o por equipos. En el primer caso se establecen seis categorías: absoluta (todas las participantes); mayor de 50 años (nacidas antes del 22.04.1967), mayor de 60 años (nacidas antes del 22.04.1957); mayor de 70 años (nacidas antes del 22.04.1947), menores de 15 años (nacidas después del 22.04.2003) y locales.

En la modalidad por equipos las categorías son las siguientes: dos hermanas, tres hermanas, madre e hija, madre y dos hijas, abuela, madre y nieta, suegra y nuera, dos cuñadas y tía y sobrina. Las participantes pueden personalizar su camiseta, una opción que estará disponible hasta el 29 de marzo.



Premios individuales y equipos

Respecto a los premios, se otorgarán trofeos a las cinco primeras absolutas, a las primeras cada categoría individual, a las primeras de cada categoría por equipos, a las tres asociaciones o clubes con más participantes llegadas a meta, a los tres colegios con más participantes, a los tres clubes más numerosos, a la asociación o club más distante de Gandia y con más participantes llegadas a meta (siempre que tenga un mínimo de cinco integrantes) y a las tres mejores animaciones.

Por otra parte, se ponen a la venta en los puntos de inscripción unas pulseras como recuerdo de la prueba. Han sido fabricadas por Bronces Jordà SL y confeccionadas por Asmisaf, el colectivo de personas con discapacidad intelectual. Su precio es de 3 euros. Cada participante tendrá una de estas pulseras de regalo en la bolsa de la corredora.

Como el año pasado, el Club Safor Delikia ha previsto un plan de entrenamiento gratuito para llegar a la fecha clave en buen estado de forma. Estará dirigido por Miguel Ángel García, entrenador personal, comenzará el próximo 25 de febrero, y durará unas seis semanas. Está adaptado tanto para aquellas mujeres que empiezan desde cero como para las que hacen deporte de forma habitual.



Cartel anunciador

La XI Cursa de la Dona Delikia de Gandia ya cuenta con un cartel anunciador, obra de Cristina Brotons, periodista que desde el año pasado forma parte del equipo de comunicación de la carrera. La obra quiere transmitir la felicidad con la que se vive esta prueba y el carácter intergeneracional que tiene después de llevar 10 años fomentando el deporte femenino. Por eso refleja el momento en que tres mujeres de varias edades llegan a la meta, alegres y sonrientes. Colaboraron como modelos Sonsoles Borja, Amparo Victoria (viuda de Toni Herreros, quien fuera vicepresidente del club) y la niña Ítaca Vidal, de tan sólo 4 años. Las tres aparecen con una camiseta roja, el color escogido por las internautas en una votación a través de las redes sociales.

La Cursa tendrá una presencia muy activa en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. La etiqueta escogida en esta ocasión para compartir la carrera es: #ViulaCursa.

Las inscripciones comienzan a un precio de 6 euros y se mantendrán hasta la última semana previa a la carrera. Así, del 1 de febrero al 10 de abril será de 6 euros por corredora (5 euros, más 1 euro solidario) y del 11 al 18 de abril de 10 euros (8 más 2 euros solidarios).

Los puntos de inscripción físicos están situados en Sueca (Carpio Esport, c/ Sequial, 2); Tavernes de la Valldigna (César Esports, c/ Major, 8 y en Olympic Esports, c/ Metge Grau, 26); Oliva (Medes Sport, c/ Joanot Martorell, 17, y en Caché, en el paseo Lluís Vives, 19); Dénia (Twinner Esports Colau, c/ Lepanto, 2); Xàtiva (Setabis Sport, c/ Cerdán de Tallada, 13); y en Ontinyent, en KM 42 Ontinyent, Avda. de Ramón y Cajal, 7, bajo.

En la ciudad de Gandia los establecimientos para inscribirse son Atmósfera Sport Plaza (c/ Sant Rafael, 13); Mateco (c/ Delicada de Gandia, 8); Farmacia Bel·lan (c/ Sant Vicent Ferrer, 62); Farmacia Peña (avda. d'Alacant, 23); Farmacia del Paseo 24 Horas (Germanies, 15); KM 42 Gandia (avda. Rep. Argentina, 41- bajo) y en Volantins, nº 4 de la calle Alexandre VI.