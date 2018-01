El Portuarios Disarp, a por su tercer triunfo seguido en casa del colista Canals

La UD Portuarios Disarp juega a las 16.30 horas de hoy domingo en el campo de la UD Canals con ganas de resolver por la vía rápida un compromiso teóricamente asequible, ya que el conjunto de la Costera es el colista del grupo con un solo punto en su haber y está virtualmente descendido si no ocurre un milagro.

Los graueros han trabajado muy bien esta semana, muy mentalizados para este próximo encuentro, «como si quedara algo pendiente, que puede ser encadenar la tercera victoria consecutiva. He visto a los futbolistas entrenarse con mucha intensidad, muy implicados», comentaba el entrenador porteño, Salva Moratal, quien confiesa que «no me he visto nunca en una situación como la de enfrentarme a un adversario que solo tiene 1 punto y está casi desahuciado».