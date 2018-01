Oliva reconeixerà als millors estudiants del curs passat en un acte convocat per al 17 de febrer

Oliva reconeixerà als millors estudiants del curs passat en un acte convocat per al 17 de febrer levante-emv

L'Ajuntament d'Oliva ha donat a conéixer els noms dels millors estudiants de Primària i ESO del curs 2016-2017, i farà un acte públic el 17 de febrer per felicitar-los a tots.

La regidoria d'Educació, Yolanda Pastor, va explicar ahir que l'acte de reconeixement serà al Centre Polivalent el 17 de febrer partir de les 12 hores, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, David González, membres de la Corporació Municipal i familiars i amics dels premiats. En total, seran 14 els alumnes assistents a aquest acte.

En Educació Primària, els Premis Extraordinaris al rendiment acadèmic han estat atorgats enguany a Fernando Tarrazó García, (del col·legi Alfadalí); Dominique de Guzmán Parra Ibiza, (la Carrasca); Lucía Pérez Canet, (la Carrasca); Arantxa Muñoz Morales, (la Carrasca); Mar Sastre Santonja, (Verge dels Desemparats); Sónia Caudeli Just, (Verge dels Desemparats); Carla Garrido Faus, (Verge dels Desemparats); Pablo Nan Yus Rallo, (San José de la Montaña); Núria Pérez Vidal, (San José de la Montaña).

Pel que respecta a Educació Secundària (ESO), els premiats són Elena Femenia Miñana, (el Rebollet; Cristina Andreea Sanduc, (el Rebollet); Cristina Díaz Ortega (Gregrori Maians); Maria Mayol Salamero, (Gregori Maians); Sonia Ruzafa Moncho, (Gregori Maians).

Segons informa la regidora Yolanda Pastor, l'acte també servirà per tal de realitzar un reconeixement públic a dos joves olivers. En primer lloc, Luis Sendra Gisbert, que forma part del Grup d'Investigació de Farmacogenètica de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe de València, que recentment ha obtingut el premi internacional ALTA, dotat amb 50.000 euros, pel seu treball en el dèficit alfa-1 antitripsina. Aquest dèficit és una malaltia genètica definida per la deficiència o absència d'una proteïna que protegeix els danys a pulmons i ronyons. A Espanya s'estima que la prevalença de la malaltia és de 22 casos per cada 100.000 habitants.

L'acte també servirà per realitzar un reconeixement a la jove olivera, Begoña Fuster Escrivà, graduada en Farmàcia per la UV i resident en la especialitat de Microbiologia i Parasitologia del Consorci Hospital General Universitari de València, qui ha rebut el premi d'investigació Doctor López-Trigo per el projecte de la seua tesi doctoral.

«Aquesta serà la tercera edició d'un acte acadèmic què demostra la implicació del nostre ajuntament en l'educació dels nostres joves. Des de les institucions tenim el deure de recolzar i fomentar l'educació i els pilars sobre els quals se sustenta, l'esforç i el mèrit», assenyalava Yolanda Pastor.