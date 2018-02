Miñana: «Si el PP duda de la limpieza de la consulta es porque ellos sí lo harían»

La alcaldesa de Palma de Gandia, Trinidad Miñana, se mostró ayer visiblemente molesta por las acusaciones que un día antes había vertido sobre ella y sobre la consulta para el cambio de nombre de la localidad la portavoz del PP, Teresa Català, que ponía en duda la limpieza del proceso y criticaba los argumentos esgrimidos por el Gobierno local para cambiar «de Gandia» por «de la Safor».

Miñana acusó a Català de decir «una sarta de mentiras» , cuando, por ejemplo, señaló que nadie controlaba la urna ni quién votaba. «Esta custodiada por la señora secretaria municipal, una muy persona honorable que lleva 33 años en Palma y 35 ejerciendo como secretaria», indicaba la alcaldesa.

La primera edil dijo sentirse «muy dolida» por la insinuación de Catalá de que la consulta ciudadana, que acaba el próximo 23 de febrero, estaba siendo «un paripé» y que el Gobierno iba a manipular el resultado para que saliera su opción, que es la de cambiar el nombre a Palma de la Safor. «Piensan eso porque es exactamente lo que harían ellos. Ellos sí que serían capaces de hacerlo», señaló Miñana.

La primera edil socialista explicó que el formato de la consulta (un mes para votar, sin censo y con reparto de papeletas casa por casa) se decidió de ese modo «primero porque hacer un referéndum como Catalá propone cuesta mucho más y segundo porque pensamos que dando un mes de tiempo para votar sería mucho más cómodo para la gente, que tendría tiempo para acercarse a depositar su opción en la urna». Del modo que quería la portavoz del PP, en solo un día, «habría mucha gente que no hubiera podido ir a votar», dijo Miñana.

Por otra parte, la alcaldesa también desmontó la cifra de papeletas que según Catalá imprimió el ayuntamiento. La edil del PP contabilizó 2.500 a pesar de que en Palma hay alrededor de 1.200 personas mayores de edad. Trinidad Miñana, en cambio, explicó que se imprimieron 1.432 hojas a doble cara, de las que se repartieron en total 1.284 porque «en el ayuntamiento han sobrado 148».

Respecto a la recogida de firmas que anunció la exalcaldesa para que los vecinos muestren su rechazo a la eliminación de «de Gandia» del nombre del municipio, Miñana dijo que «si ella no se fía de que el proceso de consulta está siendo limpio, yo no me fío de que las firmas que ella presente sean reales, porque quien no se fía es que no es de fiar».

Por último, la máxima autoridad de Palma anunció, respecto al argumento del coste económico y burocrático que supondrá el cambio de nombre que el ayuntamiento que ella preside «facilitará al máximo todos los trámites que nuestros vecinos precisen para llevar a cabo gestiones burocráticos. No se cobrará por los certificados de empadronamiento a quien le haga falta, entre otros asuntos. A nadie le va a costar dinero». También insistió en que «no es necesario cambiar nada en seguida». Miñana recordó que la consulta será vinculante si hay amplia participación y que si la opción de Palma de la Safor no prolifera entre los vecinos se valencianizará el nombre igualmente, manteniendo el actual pero eliminando el acento de Gandia.