Una empresa con buenas vistas

Pau Lucio acabó sus estudios de Forestales y Ambientales del Campus de Gandia y tenía un trabajo en una consultora, donde, reconoce, no era del todo feliz, «porque no me gustaba el mundo de la gestión». Con la crisis perdió su empleo y aquello, como en muchos otros casos ha ocurrido, se volvió en una oportunidad para explorar nuevos campos, o, como él mismo asegura «reinventarme».

Viajó a inglaterra a mejorar su inglés. Además de hacerlo, descubrió el interés por la naturaleza que había en algunos países de Europa y, sobre todo, en Estados Unidos, donde el segundo hobby realizado al aire libre es contemplar la naturaleza.

Con todo aquello en su cabeza, regresó a España y fue entonces cuando decidió empezar a organizar viajes ornitológicos, que pronto tuvieron un éxito importante. Así fue como nació su empresa, Birdwatching Spain, una consultora que empezó haciendo observaciones de aves por todo el mundo y actualmente ya organiza excursiones para conocer diferentes ecosistemas de España o del mundo.

Lucio ya ha organizado viajes a países como Marruecos, Senegal, India, Escocia o Finlandia, entre otros. Actualmente se encuentra en Andújar, donde ha organizado una observación del lince con un grupo de extranjeros. «Hace poco he estado en un viaje en la India en el que hemos observado a los tigres», explicaba él mismo ayer a este periódico.

El emprendedor explica que la mayoría de sus clientes son internacionales, pero también prepara muchas salidas para españoles que quieren viajar a otros países. Los nacionales interesados en estas experiencias son personas de mediana edad y jóvenes y los extranjeros, jubilados con tiempo para disfrutar del ocio.

La empresa se adapta a las inquietudes de los clientes, por lo que continuamente se realizan nuevos itinerarios, aunque cada año la empresa ofrece una serie de destinos fijos. «Hay lugares muy famosos como Doñana pero cada vez se conoce más el patrimonio natural de la Comunitat Valenciana y ya no es solo un destino de sol y playa», explica.

«También estamos abriendo itinerarios nuevos, sobre todo para los americanos, con un recorrido que iniciamos en Valencia y finalizamos en los Picos de Europa para conocer diferentes hábitats». La oferta también se adapta a las temporadas, al clima, como ocurre sobre todo en las excursiones que incluyen las mariposas o las orquídeas.

Pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. La creación de la empresa conllevó después un proceso de promoción pública para que los potenciales clientes conocieran su existencia. Birdwatching Spain se dio a conocer en ferias, a través de empresas colaboradoras o contactos que Lucio ha ido haciendo a lo largo de los últimos años.