El PP: «Lo intentamos pero no pudimos»

Aunque el política no hay quien diga una palabra que no pueda ser rebatida, lo cierto es que nadie pondrá en duda que ha sido este gobierno local el que ha cerrado IPG. Y lo ha hecho a pesar de muchas dificultades, de pisar líneas que estaban al borde de la ley y de que el PP, reiteradamente, pavoneara que no lo conseguiría.

Claro que, en eso, el PP tenía experiencia. Durante los cuatro años de la anterior legislatura, los populares, con el alcalde Arturo Torró a la cabeza, proclamaron en decenas de ocasiones que iban a cerrar IPG. No solo no lo hicieron sino que, confundiendo a la ciudadanía, incrementaron su volumen de «negocio», lo que equivalió a seguir sumando la deuda y la ruina heredada.

Ayer, al referirse a esta cuestión, el concejal popular Guillermo Barber dijo que se alegraba del cierre de IPG. Y añadió: «Nosotros lo intentamos, pero no pudimos».