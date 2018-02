«¿Ser líderes?; solo pensamos en mejorar, sobre todo en defensa, para ganar el próximo partido»

A los técnicos de Hispagan no les preocupa volver a ser líderes en solitario de la conferencia E de la Liga EBA, hecho que se producirá hoy si el primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia gana en la cancha del CB Puerto de Sagunto. El segundo entrenador, Christian Crudeli, confesaba ayer que «la verdad es no hemos hablado nada de este tema, solo en trabajar esta semana para llegar lo mejor posible al próximo partido. Si que hemos visto la derrota de UCAM Murcia, que no sorprende porque l'Alfàs está en un gran nivel, pero no le he hemos más importancia».

El cuerpo técnico también ha aprovechado esta semana para analizar la victoria del pasado sábado ante el Valencia BC conseguida en el último suspiro cuando se fue remolque casi todo el partido. Crudeli apunta que «situaciones como la del último partido son un aprendizaje de que al fin hemos visto buenos momentos defensivos y un claro mensaje que desde la defensa se sacaran partidos importantes. No pudimos tener un mejor partido en ese aspecto remontando, cogiendo confianza y sacando el partido. Esperamos seguir creciendo en defensa y que podamos consolidarnos».

En torno al choque ante el filial «taronja», el técnico gandiense concluye con un agradecimiento explícito a la afición «por la afluencia y por cómo animaron al equipo».

Del rival de hoy, el CB Puerto de Sagunto, destacar que es el noveno clasificado con un balance de seis victorias y nueve derrotas. En la primera vuelta los gandienses ganaron 99-80. Para el choque de hoy es baja por lesión el pívot Shay Miller.