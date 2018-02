Una empresa de Gandia presenta en Sicur 2018 una alternativa a la mensajería de WhatsApp

La empresa Gandisoft SL acudirá al Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2018, que tendrá lugar del 20 al 23 de febrero de 2018 en el recinto de Feria Madrid, con novedades importantes. En este caso se trata del sistema Datosegur, «una alternativa a WhatsApp», según un comunicado de la firma.

Datosegur permite abrir canales directos de comunicación segmentados por temas, donde los usuarios sólo recibirán la información que más les interese de una forma inmediata, sencilla y sobre todo segura.

Los usuarios de herramientas como WhatsApp forman grupos para comunicarse con sus amigos, conocidos e incluso desconocidos, ya que no siempre los añadidos a estos grupos dan su conformidad y algunas personas agregan a uno sin tener en cuenta su voluntad.

«Muchos de estos grupos no paran de enviar publicidad engañosa, correo basura, spam e incluso virus que podrían afectar al dispositivo móvil», indica la empresa Gandisoft, que añade que también se envían «cadenas de mensajes demasiado largos o chistes interminables que no nos hacen gracia», entre otros aspectos no deseados por algunos usuarios.

La herramienta Datosegur, en cambio, propone una solución que consiste en dotar a cada organización de una app de mensajería/chat móvil configurada a su medida y totalmente de su propiedad, con su propia marca, su base de datos, sus términos de uso y un panel de gestión profesional sobre la comunidad de usuarios que se genera donde sólo recibirán la información que realmente les interese de forma rápida, fácil y segura. Por todo ello, el salón Sicur 2018 expondrá Datosegur como alternativa a WhatsApp.