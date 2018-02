«En las reuniones del gobierno yo era un convidado de piedra»

«A mí nadie me hacía caso. En las reuniones que manteníamos en el seno del Gobierno local de Xeraco se me trataba casi como si fuera un convidado de piedra». Así se expresó ayer, en declaraciones a este periódico, el concejal Iván de los Ángeles, representante de EU-Canviar Xeraco, que anteayer comunicó a los grupos de Compromís y PSPV-PSOE de esta localidad que, tras dos años y medio de gestión, dejaba el Gobierno local y pasaba a la oposición.

De los Ángeles niega que en esa decisión haya influido el hecho de estar trabajando lejos del municipio, y refuerza esa idea explicando que está así desde el pasado mes de octubre, pese a lo cual ha mantenido sus funciones en el ayuntamiento.

«Lo que ha pasado», indica el concejal de EU-Canviar Xeraco, «es que no podemos cumplir nuestros objetivos», y reprocha que haya habido «poca coordinación» en el Gobierno local. «A mí me tenían como el alborotador», añade De los Ángeles, quien reconoce que EU, su partido, está en una línea ideológica «más de cuestionar el sistema», algo que no comparten, al menos con la misma insistencia, los socios de Compromís y el PSPV-PSOE.

Entre las cuestiones que EU-Canviar Xeraco proponía y que no ha podido aplicar figura la prohibición de usar herbicidas con glifosato, incrementar la participación ciudadana, incluso con intervenciones de los vecinos en los plenos municipales, o ser «más radicales» en la municipalización de servicios públicos, rescatando concesiones que ahora prestan empresas privadas para ser gestionados directamente por el ayuntamiento. «Hablamos lenguajes distintos», concluye el concejal refiriéndose a sus ya exsocios del Gobierno local.

Finalmente, Iván de los Ángeles reprocha que no se le asignara personal de apoyo para poder estar al cien por cien en el cumplimiento de sus funciones como concejal delegado de Participación Ciudadana, Recursos Humanos, Juventud, Medio Ambiente y Protección Animal.



Posibilidad de dimitir

En todo este proceso de distanciamiento entre EU-Canviar Xeraco y los otros dos grupos del Gobierno local, Iván de los Ángeles reconoció ayer que llegó a plantearse la posibilidad de dimitir para dar paso al siguiente, pero que finalmente la asamblea de su partido consideró que «no valía la pena» porque, según añade, lo importante era la cuestión de las ideas y de los objetivos que se tienen que conseguir cuando se está gobernando.

Preguntado sobre una moción de censura al alcalde, algo que tendría que contar con los votos de los seis concejales del PP, De los Ángeles no oculta que esa posibilidad es remota. «Muy mal tendrían que ir las cosas para llegar a planteárnoslo».