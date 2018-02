«Me ha cambiado la vida desde que vienen a casa»

El proceso de envejecimiento de la población es un desafío para toda la sociedad. En estos tiempos, en los que prima la imagen ser joven y activo, lo relacionado con las personas que perdieron su frescura, su movilidad y hasta algunos de sus recuerdos se esconde a toda costa. Entre todo esa masa, todavía hay gente que cada día trata de que sus piernas anden, sus manos se muevan y, lo que es más importante, su corazón cansado siga sonriendo.

Rosmi Mendizabal, auxiliar de enfermería y participante del programa de la Vall del Xúquer afirmó que, aunque suene a tópico, es totalmente cierto eso de que el que da acaba recibiendo todavía más. «Toda la gente que atendemos es maravillosa. Se portan muy bien y son muy agradecidos. Necesitan cariño y un poco de atención. Tampoco dan mucha faena. Lo que hacemos nosotras es mirar con mimo a todos los ancianos y ancianas. Llenamos ese vacío que tienen con apoyo, sonrisas y conversación», comenta.



Extremar la vigilancia

Compatibilizar la atención médica con paliar el aislamiento será el gran reto del cuidado a los mayores en el futuro próximo y más cercano. La soledad se ha ido convirtiendo poco a poco en un dolor social que solo pueden paliar la sociedad y las instituciones.

En este caso, Inés Peris supo encontrar un apoyo cada vez más demandado gracias a la implicación de Servicios Sociales en este ámbito. «El programa está destinado a personas que verdaderamente lo necesitan. Yo no puedo permitirme pagar a una asistente para que esté conmigo. Tendría que dejar de comer para poder hacer frente. Desde que vienen a mi casa me ha cambiado mucho la vida. Yo todavía salgo a la calle con el andador pero cada vez me cuesta más. Ojalá vinieran más tiempo pero entiendo que hay más gente que lo necesita igual o más que yo. Me revisan la salud cada mes, me duchan y siempre están pendientes. No se puede pedir mucho más», finalizó una Inés Peris, que ya espera con ansia el inicio de una nueva semana para poder recibir a Rosmi y seguir sumando ganas de vivir.