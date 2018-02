Cerca de 26.000 vecinos de la Safor aún carecen de acceso a internet de alta velocidad

Navegar por internet es hoy en día algo cotidiano que está al alcance de todos. Algunos, sin embargo, siguen teniéndolo un poco más difícil porque la tecnología necesaria para poder comunicarse con fluidez desde sus casas con el resto del mundo aún no ha llegado a sus municipios. Este podría ser un relato de principios o mediados de la década del 2000. Sin embargo, es una situación que siguen viviendo muchas personas en la comarca de la Safor.

Un informe elaborado por la Generalitat, a través de los datos recogidos por los distintos ayuntamientos, ha revelado que casi 26.000 vecinos siguen, a día de hoy, sin poder navegar por internet a alta velocidad.

Hay hasta 25 zonas en toda la comarca donde en pleno año 2018 aún no se ha instalado la tecnología necesaria para llegue a las viviendas banda ancha, es decir, conexión superior a 30 megas, que ya se considera aceptable y facilita el acceso a muchos portales que requieren un importante consumo de recursos para poder ofrecer toda su información.

En su mayoría se trata de municipios pequeños los que no disponen de esta tecnología. Sin embargo, llama la atención la situación de algunos puntos costeros, que durante los meses de verano multiplican su población de forma importante. Es el caso de la playa de Oliva, donde la falta de conexión afecta a 4.500 vecinos, la de Xeraco, que alcanza 976 y la de Miramar. En este último caso, esta situación también afecta al pueblo, por lo que el problema llega a 2.571 vecinos.

El estudio también ha detectado varias urbanizaciones rurales en las que ocurre lo mismo. Destaca el caso de Marxuquera en la zona que pertenece a Gandia. El informe detallado al que ha tenido acceso este periódico apunta que esta situación afecta a los casi 1.000 vecinos de esta entidad singular. Otras urbanizaciones a las que no llega la conexión de banda ancha son Monte Rey y Monte Real, en el Real de Gandia, el Tossal Gros y Panorama de la Font d'en Carròs o el Pla de Corrals de Simat de la Valldigna.

Además, existen municipios enteros en los que los operadores no pueden ofrecer el servicio de internet a alta velocidad, no porque no quieran, sino porque no disponen de la tecnología adecuada.

El más grande es la Font d'en Carròs, con 3.600 vecinos afectados, seguido de Piles, con algo más de 2.700, Almoines, con 2.300 y Xeresa, con 1.800. También están Alfauir (438), Almiserà (289), Barx (1.317), Guardamar de la Safor (487), Llocnou de Sant Jeroni (546), Potries (987), Benirredrà (748) y Palmera (640).

La dirección general de tecnologías de la información solicitó información a los alcaldes al considerar que los datos de los que se disponía hasta ahora era insuficientes para formar un mapa real de la situación de las comunicaciones en la Comunitat Valenciana. De hecho, esta aportación ha permitido aflorar 230 nuevas entidades singulares a la lista de «zonas blancas», que es como se denominan los puntos a los que no llega la conexión de banda ancha.

Disponer de esta información es básico en tanto que es uno de los requisitos previos que establece la regulación europea para poder otorgar ayudas públicas para mejora la red de comunicaciones.

Desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler se están poniendo en marcha un conjunto de iniciativas, propias y en colaboración con otras conselleries, para favorecer el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación.

Las actuaciones incluyen ayudas a los ayuntamientos para la construcción de canalizaciones para el despliegue de fibra, simplificar la tramitación de permisos para la construcción de estaciones base o de cableados de fibra y un programa de ayudas a operadores para cofinanciar el despliegue de redes banda ancha.