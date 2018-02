La juez rechaza el intento de Torró de encausar judicialmente a Morant

Los juzgados de Gandia han vuelto a dar la espalda a Arturo Torró, que fue alcalde del PP en la pasada legislatura, en su intento de encausar a su sucesora, la socialista Diana Morant, en un procedimiento judicial, lo que, sin duda, le perjudicaría políticamente, y más aún a medida que se acercan las próximas elecciones municipales.

En este caso la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha desestimado el recurso presentado por el exalcalde del PP de Gandia, Arturo Torró, y varios de sus colaboradores en la pasada legislatura, en el que solicitaba la reapertura de la querella presentada contra Morant y varias personas más por lo que se vino a denominar como «el asalto a los despachos».

Cuando Diana Morant fue investida alcaldesa, ordenó cerrar las dependencias del ayuntamiento y de la empresa municipal IPG para, según dijo, preservar y custodiar la documentación existente. Aquella acción, y las formas que según ellos emplearon, fueron el motivo para que Arturo Torró, Gonzalo Morant, Cristina Serrano, Carlos Luis Moncho Pérez, Lola Moncho y Alba Frasquet presentaran una querella en la que acusaban a Diana Morant, Lorenzo Pérez Sarrión (secretario del ayuntamiento), Vicent Llorens (hoy gerente de la Marina Real de València), Salvador Gregori (coordinador de Economía del ayuntamiento), y el funcionario Vicent Todolí, de haber cometido prevaricación, falsedad documental, revelación de secreto y coacciones.

Después de varios meses de práctica de diligencias, la juez de Gandia consideró que no había indicio alguno de delito en la acción de la alcaldesa de Gandia, que se limitó, según expresó en su momento, a cumplir con sus obligaciones y a cerrar las dependencias municipales en virtud del cargo que acababa de asumir tras las elecciones municipales.

El archivo de la querella fue recurrido por los mismos acusadores, que han vuelto ver frustrado su intento porque ayer mismo se daba a conocer el auto que mantiene que no existen indicios de delito en el proceder de Diana Morant y de los otros cuatro acusados.

Además, y una cuestión que no es menor, la Fiscalía de València se había unido a los querellados en la petición para no reabrir la causa por considerar que no se cometieron delitos. En el escrito del Ministerio Público, al que ayer tuvo acceso este periódico, se señala que, en su recurso, Torró y los otros querellantes se limitaron «a reiterar los mismos hechos narrados en la querella» y que «tras las múltiples diligencias practicadas» no se ha observado un comportamiento ilegal y menos penal.

El exalcalde del PP y sus colaboradores aún tienen la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de València para resucitar este procedimiento.

Diana Morant pidió ayer a los dirigentes del Partido Popular «que se disculpen» por «esta farsa», dijo que esta acción fue «una querella-montaje inventada» y que «el tiempo pone a todo el mundo en su lugar».