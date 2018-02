Las lanzadoras hacen historia

Luis Salort Asensio es el nuevo subcampeón de España absoluto en pista cubierta de los 60 metros vallas. Como ya publicó Levante-EMV en su edición dominical, el atleta gandiense del Club de Córrer El Garbí obtuvo la medalla de plata en la final, completando así un

La competición se ha disputado durante todo el fin de semana en el Palacio Velódromo Luis Puig de València.

Ayer lunes era el día de las reflexiones y por ello este periódico quiso conocer las impresiones del flamante subcampeón nacional. Salort explicó a esta redacción que «la final, aunque no se aprecie por televisión porque apenas dura 8 segundos y estamos todos juntos, no fue todo lo buena que cabía esperar para mi. No me salió la carrera perfecta porque salí rápido, aunque puedo hacerlo mejor, pero tropecé con la cuarta valla y perdí el equilibrio y también con la última, pero ya era el final».

El velocista de Gandia añade que «sabía que Contreras, el que se proclamó campeón, era el rival a batir ante la ausencia del subcampeón olímpico, Orlando Ortega, pero yo fui a por él, a intentar ganarle, aunque no pudo ser».

Confiesa Luis Salort que «en la final pensaba en mi compañero y amigo Quique Llopis, que se quedó fuera porque tropezó con una valla en las semifinales cuando iba tercero. Quería ganar o hacer podio por él y por mi, por los dos».

Salort dedica este nuevo éxito a su madre, Fanny, por supuesto a su abuela, Paquita, y a su entrenador, Toni Puig, pero también se acuerda en estos momentos de su fisio (Ofisport de Beniarjó) y del Proyecto FER.



Internacional con España

Luis apenas tiene tiene de saborear la plata nacional absoluta porque este jueves viaja a Madrid para incorporarse a la selección española U20 que disputará un encuentro internacional de naciones de pista cubierta en Bielorrusia durante el fin de semana del 24 y 25 de febrero.

La siguiente semana también tiene trabajo extra porque debe correr su campeonato de España, el de la categoría U20, en Ourense, los días 3 y 4 de marzo.



Quique Llopis

En cuanto a la actuación de Quique Llopis en el Nacional absoluto, cabe destacar que, según ha comentado su entrenador, Toni Puig, «le faltó la tranquilidad que no tuvo al competir en casa y la presión le hizo cometer un error propio de sus 17 años».

Primero se imponía con mucha claridad en eliminatorias con 7,98 segundos y en semifinales tropezaba con la primera valla hasta el punto de partirla. La pérdida de equilibrio lo dejaba fuera de la pelea por la final. A pesar de todo, excelente debut del atleta de Bellreguard del Club El Garbí en un campeonato de España absoluto