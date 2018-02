J. Juan: «La Mancomunitat no ha tramitado la salida de Tavernes todo lo rápido que debía»

El alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, defendió ayer que el municipio hace más de un año que ya no forma parte de la Mancomunitat de la Valldigna porque así lo avala un informe elaborado por la interventora de esta localidad. «El día que hizo un año desde que aprobamos la salida en el pleno, nuestra localidad dejó de ser miembro del ente».

Así de tajante se mostró en conversación con Levante-EMV y en respuesta a la polémica suscitada entorno al asunto tras las criticas vertidas esta misma semana por el presidente de la Mancomunitat, Vicent Ribera, y los alcaldes de los otros tres municipios que forman parte de ella, Benifairó, Josep Antoni Alberola, Simat, Víctor Mansanet, y Barx, Miquel Donet, quienes reclamaban a Tavernes que pague una deuda de 120.000 euros para formalizar su salida.

Juan recordó que hace unos meses el ayuntamiento vallero dio validez a la propuesta de compensar esa deuda renunciando a la parte proporcional de lo que le correspondería por la venta de un terreno de 2.400 metros cuadrados propiedad de la 'manco' que está en venta. «Esta propuesta, que no tuvo ningún voto en contra, ha sido elevada a la entidad y aún no hemos recibido respuesta alguna», señalaba el alcalde.

Juan denunciaba, además, «cierta inactividad administrativa» para formalizar la salida de Tavernes de la Mancomunitat: «La tramitación no ha sido todo lo rápida que debía», sentenció.

El primer edil vallero, que fue presidente del ente en la primera parte de la pasada legislatura, recuerda que, pese a que el informe de la intervención avala que no debería hacer frente a los pagos de todo 2017 (más de 52.000 euros), como le reclaman el resto de socios, «nosotros hemos propuesto pagar esa deuda, no con liquidez pero sí con patrimonio». Lo que no entiende el alcalde, sin embargo, es «que nos reclamen la deuda de la Fundació Jaume II (67.000 euros) cuando ni siquiera la Generalitat ha pedido aún ese dinero». Juan, en todo caso, que «si algún día lo piden, Tavernes habilitará una partida para hacer frente a ese dinero».

El primer edil vallero asegura que «no guardo ningún tipo de enfado ni rencor» contra el resto de alcaldes pero asegura no entender «cómo la Mancomunitat tiene una respuesta de Tavernes para salvar la deuda desde hace tiempo y, en vez de contestar con un dictamen, hacen una rueda de prensa».



Un proceso largo

El alcalde nacionalista recuerda que la decisión de dejar la Mancomunitat de la Valldigna «no la tomamos un día que nos levantamos por la mañana y nos vino a la cabeza irnos», sino que llega «de un proceso muy largo, en el que, durante toda la anterior legislatura, intentamos cambiar sus funciones, pero no fue posible. Nos hemos cargado de razones».

Jordi Juan explica que «las diferentes dinámicas» de los ayuntamientos impidió que las propuestas para dotar de contenido el ente llegaran a buen puerto, porque «cada ayuntamiento tiene unos intereses y una realidad distinta».

Respecto a la nueva etapa que los socios que quedan quieren abrir para mancomunar servicios Juan pide «cosas concretas» y «saber qué servicios quieren unir», indicaba.