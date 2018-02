OBRIM PER A GANDIA L'ETAPA DE LES OPORTUNITATS

Dijous passat vam fer història a Gandia amb el Debat de l'Estat de la Ciutat. Mai abans els nostres governants locals havien convocat una sessió d'estes característiques, amb la qual es pretén retre comptes a la ciutadania i fer una radiografia de la situació actual. Amb este Debat, demostrem el canvi d'època que estem vivint al carrer i que també s'ha de traduir en les institucions. Estem trencant amb el passat: ens allunyem de les «polítiques de plasma», de les mentides, de l'opacitat, del silenci, de les manipulacions, de les desaparicions i esborrats d'ordinadors, i de les sentències judicials condemnatòries per no permetre l'accés a la informació, com passava no fa massa temps. El Ple s'emmarca dins de l'Ordenança de Transparència que ha impulsat el nostre Govern Obert, també per primera vegada a la nostra ciutat.

Dos anys i huit mesos després de la conformació del govern de progrés, podem dir que el PSPV i Més Gandia, amb el suport de Ciutadans, hem fet un gir de 180 graus a la manera de fer política. Un gir en la gestió econòmica, en les polítiques socials, en la manera d'entendre la ciutat i la seua cultura, en la marca Gandia i, sobretot, un gir en ètica i en valors: els nostres pilars fonamentals.

La crisi econòmica d'aleshores va anar aparellada amb una crisi de valors i de confiança que, afortunadament, hem sabut reparar. Com diu la catedràtica d'Ètica i Filosofia de la Universitat de València, Adela Cortina, «per primera vegada en la història els economistes reconeixen que la crisi no es deu sols als cicles econòmics, sinó que hi ha hagut fraus, mentides, enganys, avarícies i una manca total de valors ètics».

Doncs bé, quan vam entrar a governar, clar que el problema era molt gros i no era fàcil de resoldre. Dir que ja està tot arreglat no seria just ni cert, però si analitzem d'on venim i com estem ara, sí que podem assegurar que hui en dia tots els indicadors socioeconòmics són millors que quan vam entrar a governar. Tots els indicadors ens diuen que Gandia funciona. I estos paràmetres són, precisament, el resultat dels 3 pilars fonamentals sobre els quals hem pres les decisions.

1. Després d'una profunda crisi econòmica i de valors, va ser necessari restaurar els drets de la ciutadania. La primera mesura que vam prendre va ser anar al Padró, perquè no volíem que es continuara mirant el color de la pell per a empadronar persones. La segona: rescatar les rendes garantides que restaven per pagar, i la tercera, arbitrar, amb la Generalitat i la Diputació, el Xarxa Llibres, garantint que cap xiquet ni xiqueta anara al col·legi sense llibres per la situació econòmica de la seua família.

Hem desenvolupat accions de protecció social pagant més rendes d'emergència, beques de menjador per als xiquets que ho necessiten; hem facilitat l'accés a la vivenda. Gandia és ja una ciutat lliure de desnonaments. I també hem impulsat accions de promoció econòmica, com programes contra l'atur o el foment de l'emprenedoria. Concedim més i millors ajudes socials.

I, a hores d'ara, podem dir que, a Gandia, hi ha més treball. Des que estem governant, les dades desestacionalitzades ens diuen que les afiliacions a la Seguretat Social s'han incrementat molt notablement i les dades del Servef ens mostren que hi ha 1.700 persones menys aturades. A Gandia, quan va abandonar el govern el PP, hi havia 3.300 persones menys afiliades a la Seguretat Social.

2. La recuperació econòmica del consistori i la recuperació de les relacions amb els proveïdors, empreses i la resta de la ciutadania es tradueix en un Renaixement de la ciutat. Hem suprimit el deute comercial pagant 66 milions d'euros, tot el deute a proveïdors heretat. Hem extingit IPG. I el període mitjà de pagament de gener ha estat de 10 dies, quan este ajuntament va estar pagant, en l'anterior legislatura, amb més d'un any de retard. El bon clima que s'ha assentat a la ciutat té, com a resultat, que la confiança dels autònoms i les empreses amb Gandia s'està reprenent. Són moltes les mercantils que han tornat a creure en Gandia i han decidit invertir-hi, i el treball amb el teixit empresarial ha estat intens, amb la modernització dels polígons industrials.



Renaixement i recuperació reputacional

Este Renaixement de la ciutat va acompanyat de la recuperació del dany reputacional.

3. La legislatura passada, Gandia eixia als diaris i als telediaris pels desficacis dels seus governants i per programes que van enfonsar la imatge de la ciutat. Amb molt de treball, també hem aconseguit reparar eixa vergonya i hem retornat la decència, l'orgull i la reputació.

En matèria de Turisme, per primera vegada des de fa anys, a Gandia els empresaris turístics i els visitants ja ens miren d'una altra manera. Estem reposicionant la marca Gandia, associant-la amb la qualitat, la cultura i l'esport. 2017 és l'any del ferri Gandia-Illes Balears i el dels primers passos per arribar a la desitjada desestacionalització. Segons Hosbec, Gandia ha liderat l'ocupació hotelera a la Comunitat Valenciana.

I, en l'àmbit cultural, estem vivint una fita importantíssima. La Generalitat ens ha concedit el distintiu de Capital Cultural Valenciana. «La cultura és el despertar de les persones», va dir l'escriptora María Zambrano. I nosaltres estem demostrant que Gandia està despertant de la mà de l'aposta cultural.

Gandia també ha sigut reconeguda pel Ministeri d'Economia com a Ciutat de la Ciència i la Innovació per la tasca conjunta amb empreses i universitats, i perquè treballa per a ser a una Ciutat Intel·ligent. Però també tenim l'orgull de ser Ciutat Educadora, Ciutat Saludable i, propte, Ciutat Amiga de la Gent Gran.

Tots estos assoliments constaten que la societat, en este canvi d'època, exigeix que els valors deixen de ser un ornament per a ser el fonament sobre el qual construir la realitat i la presa de decisions. I també constaten que nosaltres hem sabut interpretar a la perfecció el que vol la gent.

Perquè la bona reputació també es mesura pel compliment dels compromisos dels seus governants amb la ciutadania, I nosaltres som un govern de paraula.



«El Decàleg de la Marquesa»

Els partits del govern estem aconseguint alts graus de compliment, tant en els nostres programes electorals com en el Decàleg de la Marquesa. Les dues formacions polítiques de l'executiu i Ciutadans hem fet renúncies per a construir l'espai comú de diàleg i consens, a través del qual esta ciutat ha trobat estabilitat i progrés.

Des d'este projecte comú i la confluència, Gandia mira al futur amb optimisme, amb la certesa que s'estan fent bé les coses i amb molts projectes de futur.

Alguns d'estos projectes de futur són:

1. En Educació, per fi, els nostres xiquets i xiquetes tindran escoles i instituts de qualitat i moderns, gràcies a la inversió més gran que s'haja fet mai en educació amb el programa «Edificant» de la Generalitat Valenciana, que beneficiarà a 13 centres públics de la ciutat.

2. El pròxim curs, l'escolarització de 2-3 anys serà gratuïta, un compromís del Govern del Botànic.

3. Tornarem a la Mancomunitat. Exercirem, de nou, de capital de la Safor, perquè som el motor de la comarca però, sobretot, perquè som comarca.

4. Iniciarem el Centre de Salut Integral de Roís de Corella. Un modern i avantguardista projecte sociosanitari per al vell hospital.

5. Aplicarem un Pla d'Igualtat en l'Administració, que afectarà els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament.

6. Crearem un centre sociocultural que acollirà una escola de música, a l'antiga Quadra de Beniopa.

7. Executarem un Pla de millora d'instal·lacions esportives, perquè els nostres ciutadans puguen practicar esport en les millors condicions possibles.

8. Crearem un Parc Arqueològic al voltant del Castell de Bairén, posant en valor, per primera vegada, este espai.

9. Habilitarem la Casa dels Escriptors a l'Alqueria del Duc, una iniciativa única al territori valencià, amb la qual estrenarem el turisme literari.

10. Continuarem amb l'Oferta Pública d'Ocupació d'estos anys, la més ambiciosa de l'última dècada, que ens permet consolidar llocs de treball i ampliar el cos de la Policia Local, millorant la seguretat al carrer.

11. Aprovarem una Ordenança de vivenda per a gestionar i posar a disposició de la ciutadania el parc de vivenda municipal.

12. Desenvoluparem, amb la Diputació, el Bulevard de la Natzaret-Oliva, amb una inversió de 2 milions d'euros, per a millorar la seguretat i la integració d'esta via i de Kentucky en el nucli urbà de la platja, la qual passarà de ser carretera a carrer.

13. Ampliarem les nostres fronteres culturals signant l'Agermanament amb Fano (Itàlia) i, pròximament, amb altres ciutats com Pleven (Bulgària).

14. Modificarem el Pla General d'Ordenació Urbana per facilitar la construcció de nous hotels i locals d'oci, i millorarem la convivència entre oci i descans, a la nostra zona turística.

15. Millorarem els accessos a l'hospital comarcal, fent-los més amables i segurs.

16. Impulsarem una residència moderna a les Foies, al Grau, per als nostres majors. Serà d'iniciativa privada, però l'Administració comptarà amb places públiques per afavorir les persones amb menys recursos econòmics.

17. Millorarem la qualitat urbana de la ciutat i la seua neteja, amb una inversió de 2 milions d'euros per a la incorporació de noves maquinàries, l'increment pressupostari de les contractes del manteniment dels serveis, i amb un milió d'inversió per al Pla de Vials.

18. Signarem la Càtedra de Turisme amb la UPV per treballar la ciutat com a Destinació Intel·ligent.

19. Reobrirem el Museu de les Clarisses.

20. Crearem, amb la Generalitat, un projecte cultural i científic emblemàtic als coberts (tinglados) del Port, que dinamitze el districte marítim i supose un revulsiu turístic per a la ciutat.

21. Impulsarem un nou contracte, ara sí, amb la nova llei, que ens permetrà que sols es presenten protectores per al servei de recollida d'animals.

Com veieu, el millor de la legislatura està per vindre. Clar que encara ens resta molt per fer, però anem pel bon camí.

Com diu l'escriptor José Saramago en El viaje del Elefante: «Sempre acabem arribant on ens esperen». I nosaltres arribarem on voldrem, perquè comptem amb tots vosaltres.

A hores d'ara, estem en condicions de dir que ja hem obert la millor etapa per a Gandia: l'etapa de les oportunitats. Tenim molts reptes al davant. I la responsabilitat amb la ciutadania amb la qual vam iniciar la legislatura roman intacta.