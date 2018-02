Los vecinos de Palma votan mayoritariamente por seguir siendo «de Gandia»

Mantener el topónimo como está. Esta ha sido la opción mayoritaria de los vecinos de Palma de Gandia que han participado en la consulta ciudadana sobre el cambio del nombre del pueblo. La urna se abrió ayer, un mes y un día después de que la alcaldesa, Mari Trini Miñana, del PSPV-PSOE, convocara la votación. Con 396 votos, lo que supone una participación del 32% del censo, 283 personas optaron por dejar el nombre frente a 107 que se decantaron por «Palma de la Safor». Seis votos fueron declarados nulos.

Durante todo este tiempo los vecinos empadronados mayores de 18 años, un total de 1.200 personas, han tenido oportunidad de votar, marcando una equis en unas hojas codificadas que previamente había repartido el ayuntamiento casa por casa en el municipio. El escrutinio, que duró una hora y media, comenzó a mediodía en el salón de plenos bajo la supervisión de la secretaria municipal y con la colaboración de otros dos funcionarios. Fue la propia alcaldesa la que iba sacando las papeletas, ante la expectación de una quincena de personas que quisieron acercarse a verlo en directo.

Tras el recuento, la alcaldesa se mostró «contenta» por la participación alcanzada y porque la votación haya transcurrido «con total normalidad» y sin ningún intento de fraude. En efecto, así fue, ya que nadie tuvo la tentación de fotocopiar hojas o de alterar el resultado.

La alcaldesa añadió que el resultado de la consulta «debe ser respetado», por lo que dio a entender que no elevará al pleno ninguna moción en sentido contrario, sobre todo tras la polémica que ha suscitado esta cuestión, con una protesta en la calle el pasado día 17 o la dimisión del concejal socialista Manolo Sansaloni.

No obstante, ayer Miñana no dio el proceso por cerrado y avanzó que a partir de la semana que viene se reunirá con los portavoces de los grupos políticos para tomar alguna decisión al respecto.

Desde el primer momento la alcaldesa condicionó el carácter vinculante de la consulta a una alta participación. Y aunque ha sorprendido la respuesta de los vecinos, es cierto que, por otra parte, no se ha logrado que votara la mitad más uno del censo.

La portavoz del PP, Tere Català, comentó a Levante-EMV que la participación le parece «baja», como consecuencia de no haber planteado esta consulta como vinculante. «Ha sido una polémica innecesaria, yo por ejemplo no he votado», apuntó la concejala. El PP es partidario de mantener Palma de Gandia.

Este periódico intentó localizar ayer al portavoz de Compromís, Andreu Faus, sin éxito.

Sí que continuará adelante, como estaba previsto, el expediente para valencianizar el topónimo, con el propósito de quitar el acento en «Gandía». En este punto sí que hay consenso de todos los grupos municipales.