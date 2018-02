La «Casa dels Escriptors» captiva al Consell de Cultura

El Consell Valencià de Cultura (CVC) una institució que assesora a la Generalitat Valenciana en matèria cultural, va expressar ahir a Gandia el seu «entusiasme» per la singular iniciativa de l'Ajuntament d'esta ciutat de posar en marxa la «Casa dels Escriptors i les Escriptores» per a promocionar la creació literària.

La «Casa dels Escriptors» quedarà situada en l'Alqueria del Duc, un edifici construït pels Borja al segle XVI que va ser residència d'estiu i per a la pràctica de la caça. El monument, una bella fortalesa, va ser restaurada fa anys amb fons de la Unió Europea, i s'usa com a Centre de Desenvolupament Turístic de la Generalitat.

Coincidint amb la Capitalitat Cultural Valenciana, que la Genertalitat va concedir a Gandia, l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, va anunciar que l'Alqueria de Duc es destinaria, també, a ser el lloc on els escriptors i escriptores convidades per l'ajuntament pogueren fer una estada d'uns quants dies per inspirar la seua producció literària. Les dues primeres invitacions s'han fet als guanyadors de la passada edició dels Premis Literaris de Gandia, el poeta Jaume Coll i el novel·lista Joan Jordi Miralles.

Convidat per l'Ajuntament de Gandia amb motiu de la Capitalitat Cultural Valenciana, el CVC es va aplegar ayer al Palau Ducal on, entre antres qüestions, va aprovar per unanimitat una resolució de recolzament al projecte de la «Casa dels Escriptors».

Recordant el passat literari de la Gandia dels Clàssics, entre ells els universals Ausiàs March, Joan Martorell i Roís de Corella, que estan en el centre del Segle d'Or Valencià, el CVC se sumà «amb entusiasme» a la «Casa dels Escriptors», que naix amb els objectius de «propiciar estades personals d'escriptors» i fomentar «l'intercanvi creatiu entre els poetes, novel·listes i narradors que usen normalment el valencià, però també el castellà o qualsevol altra llengua», així com «impulsar l'edició de llibres en valencià, crear relacions professionals paral·leles entre tota la gent de la cultura i divulgar i difondre als mitjans de comunicació el llibre i els autors».

L'alcaldessa Diana Morant, regidors de tots els grups i membres d'associacions culturals de la ciutat, convidades expressament a la sessió, van assistir a la sessió i van agrair la resolució sobre la «Casa dels Escriptors».