Originalidad a raudales en Oliva

Las fallas de Oliva celebraron el pasado domingo una nueva edición de su tradicional Cavalcada del Ninot en la que las siete comisiones rivalizaron en originalidad y contenidos. Trajes espectaculares y críticas sociales se mezclaron con el gran trabajo realizado por las comisiones en la elaboración de los disfraces. Una puesta en escena que encandiló a las miles de personas que se congregaron a lo largo de todo el recorrido. Presidió la Fallera Mayor Mireia Burgos y su corte de honor, además del presidente de la Federació de Falles, Vicente Pérez.

Abrió los desfiles la falla l'Estació bajo el lema «Esports de tota mena sorgeixen per tot arreu, si comencem de menuts practicarem fins ser vells». Disfraces de remo, gimnasia, vela, hoquei, esgrima, fútbol, hípica para concluir con el espectacular traje de las olimpiadas. Siguió Casa d´Alonso con el lema «De categoría internacional», una crítica a la diversidad comarcal con las frutas y verduras, motos-pizza, el divertido grupo de «Radio Patio», el espaguetti, el sushi y el bazar.

Conservatori desfiló bajo el lema «Apardalats» con un trabajo realizado con trajes de platos de plástico de colores, con los «flamenquets» y «pardalets», «pipiolets» y papagayas, entre otros.

La Mar presentó «No sé on pararem» con críticas al «brexit» y los trabajos en Inglaterra, Cuba tras la muerte de Castro, los trabajos precarios, etc. En quinto lugar desfiló la falla Barri Sant Francesc con «Passem de la música i dels tocadors!», con xilófonos, hombre orquesta, las cajas musicales, los pianos, etc. La Falla Pensat i Fet, en sexto lugar desfiló con «Hi havía una vegada un país meravellós. Passen i vegen. El circ d'aquesta nació». Con los payasos y clowns, malabaristas, domadores y fieras y recordando que «todo va bien y todo sube, menos las pensiones». La Falla Institut desfiló bajo el lema «Perfèctes desequilibrats» con los pequeños digitales, la generación Danone de la tablet, las emociones, el paso de la casa al piso, etc.