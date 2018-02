Y así, como una bola, todo rueda

Juan Hidalgo que estás ya en el cielo de esta tierra abrupta y pedregosa en la que estabas?

Se siente y escucha esa brisa suave que desliza tu papel hacia el infinito, sin forma ni materia, sin objetivo cierto más que el de la mirada, como el liviano vuelo del gorrión o el del planear de la rapaz, rompiendo todo límite, en consonancia con tu ser.

Lanzaste tus flechas dulces y a la vez certeras sobre el blanco de la banalidad, el lugar común en el que vegeta la mente del hombre de ninguna parte.

Todo ello generó dificultades no exentas de sufrimiento sobrellevado con dignidad siempre, esa dignidad plagada de humor, fina e inteligente fácilmente legible, tanto en tus palabras como en tus «escandalosos» actos fotográficos. Pero era evidente, Hidalgo no gustaba al sistema de la misma manera que a ti el sistema no te interesaba nada.

La libertad fue tu bastión y con ella la capacidad de crear «muchas cosas», haciendo, como bien decías, siempre lo que podías.

Ahora se mantiene en el ambiente ese perfume tuyo que todo lo abarca, y, mientras, quedamos a la espera de nuestra futura conversión en aire, en piedra, en pájaro y en agua, permaneciendo asombrados e impertérritos como «todo rueda como una bola».

Juan Hidalgo, nacido en 1927 en Las Palmas de Gran Canarias y fallecido en esta misma ciudad el pasado lunes, fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 2016, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2001, premio Canarias 1987 de Bellas Artes e Interpretación.

La familia de su madre, «Codorniu», ha vivido muchos años en Gandia. Juan Hidalgo realizó en el espacio público de la plaza de Navarra de la playa de Gandia la escultura «Taco, bola y billar», así como una «performance» en el Teatre Serrano.