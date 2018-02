como presagié hace ya tiempo, el Gobierno de Diana Morant vuelve a cumplir con el guión previsto ante la necesidad imperiosa de recaudar como sea y de donde sea.

La nueva dosis de realidad que la economía municipal les recuerda cada día les lleva nuevamente a pegar un hachazo a los bolsillos de los ciudadanos. Esta vez el instrumento a utilizar es la movilidad y, la justificación, que el sector de los comerciantes así lo han exigido.

Así pues, manual de movilidad en el morral y tiza en mano, se han puesto manos a la obra ampliando y delimitando por su cuenta y riesgo en ciertas arterias y calles de Gandia, la nueva zona azul de aparcamientos, sin saber e informar a la ciudadanía, si el tráfico de agitación que circula por las susodichas es lo suficientemente elevado, y si a cambio van a conseguir o no activar comercial y económicamente unas zonas que no pasan por sus mejores momentos y cuyos futuros clientes van a tener además que pagar por algo que hace unos días era totalmente gratuito.

Hoy en día, aparcar ha pasado de ser el lujo de algunos a una auténtica necesidad para todos, convirtiéndose además en un elemento fundamental para el buen desarrollo de muchas actividades económicas en cualquier ciudad moderna. Por ello y dada su complejidad, no sólo debe de ser su gestión considerada con sumo cuidado, sino que debemos de reforzar la relación entre las autoridades locales y el ciudadano, para que el espíritu de todas las acciones que queramos implementar en el seno del plan de movilidad, sea entendido y consensuado por todos.

Lo importante es aportar nuestras propias conclusiones ya que no tienen por qué coincidir plenamente con las del equipo redactor, o sí. Pero no han de ser ellos, sino el gobierno, quien nos explique por qué han decidido implantar la zona azul en unas calles y no en otras y por qué creen que su impacto comercial en calles tan distintas y dispares como, 9 d'Octubre, Pintor Sorolla o el Jardinet, va a ser tan dinamizador y positivo para todas ellas.

Lo cierto es que las respuestas a muchas de esas importantes preguntas y elementales dudas a día de hoy no se han producido por parte del gobierno local. De un gobierno que mientras se autodenomina progresista y «participativo», el único lenguaje que conoce y practica es su desprecio y ninguneo ante el asociacionismo, la oposición y el vecino.

¿Dónde queda pues el papel de las juntas de distrito o del Consell de Participació Ciudadana? ¿Dónde se ha metido el concejal del cual dependen ambas competencias, en un tema tan necesitado de análisis y consenso?, o ¿dónde está el papel de control y mando que se arroga el partido Ciudadanos en su descafeinada y cada vez más rechazada forma de hacer política? Ahí dejo estas reflexiones y preguntas y que cada cual saque sus propias conclusiones.

Mientras, no olvidemos que la zona azul, además de ser un mecanismo goloso de recaudación, puede ser también una oportunidad para contratar a un nuevo enchufado más de la cuerda del actual gobierno. Y aunque todos sabemos que están muy necesitados de lo primero pero muy sobrados de lo segundo, espero que no sean ambos los únicos motivos causantes de esa ausencia total de transparencia, y que tanto Diana Morant como su recaudador no hayan sacrificado a cambio el futuro económico y comercial de unas zonas que necesitan de algo más que tiza, manual y sesera para ser señaladas como acertadas e idóneas.

Por desgracia en cuestiones tan importantes que afectan a la ciudad, y por ende a sus ciudadanos, el Partido Popular vuelve a quedarse solo. PSOE, Més Gandia y Ciudadanos Palmer, levantaron su mano a favor de la aplicación de nuevas zonas azules en aquella comisión de diciembre de 2016 y únicamente el PP votó en contra de una medida que perjudica, castiga y culpa al único que durante estos últimos 2 años y medio ha sufrido la brutal subida de impuestos que aplicó el gobierno de Diana Morant, Lorena Milvaques y Ciro Palmer.