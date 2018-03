Continuen a Gandia els actes programats amb motiu del Dia de la Dona

L'Ajuntament de Gandia, a través de l'Àrea d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, continua amb la programació en clau femenina, feminista i cultural que va dissenyar per tal sumar-se al Dia Internacional de la Dona, oficialment el pròxim dijous, 8 de març.

Els actes van començar a finals de febrer i finalitzaran el pròxim 11 de març, tot i que des de l'ajuntament són conscients que la lluita cap a una societat més igualitària és una tasca diària i en la qual s'hi treballa de manera transversal, és a dir, des de tots els departaments municipals.

Al respecte de la programació, la regidora de l'àrea i vicealcaldessa, Lorena Milvaques, va explicar que no s'ha volgut incloure cap activitat en l'agenda per al pròxim dijous, un dia en què els sindicats han convocat una vaga de dones a tota Espanya, perquè és una aturada que el Govern de Gandia recolza totalment.

De fet, Lorena Milvaques anima expressament a totes les dones a fer vaga amb independència del seu sector d'activitat i si són treballs remunerats o no. «La pretensió és demostrar que sense nosaltres la societat no camina, no pot funcionar», va assenyalar.

L'Ajuntament de Gandia també facilitarà que aquelles funcionàries que ho desitgen se sumen a l'aturada. A les 12 hores hi haurà una concentració a la plaça Major de col·lectius de dones, entitats, moviments feministes i sindicats.

Tornant al calendari, fins ara ja s'han realitzat diverses xarrades, com la conferència de la catedràtica de la Universitat de València Josepa Cucó a la Casa de la Cultura el passat 21 de febrer, qui va dissertar sobre la força de les associacions i els grups de dones.

O les jornades d'igualtat en col·laboració amb el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València els passats dies 27 i 28 de febrer, amb Capitolina Díaz, Gisela Gracia, Ester Vidal i Maria Morales com a ponents. El mateix dia 28 també va tindre lloc una altra xarrada a la Casa de la Cultura, amb la col·laboració de Plena Inclusió C. Valenciana.

Este dimarts, 6 de març, al Teatre Serrano es projectarà la pel·lícula «Bar Bahar. Entre dos mundos» (2016), de Maysaloun Hamoud, amb sessions a les 19 h i a les 22.30 hores.

Per a dimecres 7 hi ha dos activitats. Es reprén l'homenatge a tres dones significatives de Gandia i en esta edició es reconeixerà la tasca a favor de la igualtat de Rosa Sanchis (mestra), Tere García (primera dona agent de la Policia Local) i de la pescadora Carmen Argudo, una de les impulsores de l'Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia, de recent creació. La cita és en la Casa de la Cultura a les 19 hores.

El Palau Ducal també fa costat a la causa i per a dimecres ha organitzat, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, una visita teatralitzada on es posarà l'èmfasi en les dones de la família Borja.

Les visites són a les 19 h i a les 20 hores. Per últim, el dia 11 de març el Teatre Serrano acollirà la colpidora obra «La lluna cega», de la companyia Lletraferits i Comediants, que fa reflexionar sobre la cruenta Guerra Civil. La sessió començarà a les 18.30 hores i el preu de les entrades és de 3 euros.



Cursa de la Dona

D'altra banda, el pròxim 22 d'abril tindrà lloc la Cursa de la Dona Delikia de Gandia, les inscripcions de la qual continuen obertes a través de diversos punts físics i en la pàgina «web» de la prova. La cursa està organitzada pel Club d'Atletisme Safor Delikia Sport i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia.

L'objectiu principal de la cursa és la promoció de l'esport femení, tot i que també dedica 1 euro de cada inscripció a un projecte solidari, que enguany executarà l'Associació Rosa dels Vents, centrat en l'atenció a dones i xiquets víctimes de violència masclista.