La Setmana de la Dona de Bellreguard complix 30 anys

La Setmana de la Dona de Bellreguard celebra enguany 30 anys amb un programa d'activitats que ha començat amb un taller pràctic de fotografia amb el mòbil a càrrec de Juan José Todolí, que és precisament l'autor de l'exposició Elles ho inventaren, que s'inaugurarà el dijous 8 de març a les 20 hores la Casa de Cultura en la qual gent de les totes les edats s'han fotografiat amb objectes inventats per dones.

«Encara hi ha molta gent que desconeix que moltes coses han estat inventades per dones», raona Geno López, presidenta de l'Associació de Dones, que explica que la idea va partir de l'anterior regidora de l'àrea d'Igualtat, Dora Salavert. L'actual regidor d'Igualtat, Salvador Torres, tambié ha dit que «les dones de Bellreguard demostren un altre any que són un dels col·lectius més dinàmics del poble, saben que ens tenen al seu costat i que compartim amb elles la lluita contra desigualtat».

L'Associació de Dones de Bellreguard han organitzat 8 dies carregats d'activitats per a tots els gustos i edats. Demà dilluns a les 18.30 al saló de plens, els professors dels cursos d'activitat física per a les dones oferiran la xarrrada Dona i vida sana. En el mateix lloc i a la mateixa hora, però dimarts, les ONG Viviendas para los sin techo i Globalmón, en col·laboració amb l'Associació Art i Més, organitzen un taller de reciclatge de roba per a donar-li una segona oportunitat a la que es troba en desús. Dimecres des de les 16 hores hi haurà jocs de taula a la llar dels jubilats. Dijous a les 14 hores hi haurà dinar al llar dels jubilats i master class de zumba.

Divendres a les 19 hores, l'Associació de Víctimes de la Violència de gènere Utopia Iguala oferirà una xarrada sobre com acompanyar de manera útil les víctimes de violència de gènere en l'adolescència i les primeres relacions.

Com recorda Irene Cremades, membre de Xaperes en Moviment, que organitzen la xarrada, «l'educació és fonamental per a combatre les desigualtats en la infantesa, l'adolescència i la vida adulta». Amb eixa finalitat organitzen el dissabte que ve a les 17 hores al pati de les Escoles Velles el contacontes Celebrem el dia de la dona lluitadora, sobre casos de dones d'èxit per tal d'apoderar xiquetes i xiquets.

Divendres a les 9 de la nit hi haurà sopar i festa de disfresses amenitzada per Figatells Batukats amb premis a les millors disfresses individual i col·lectiva. I les activitats acabaran dissabte 10 de març a les 20 hores a la Casa de Cultura on Monológos con ovarios presentarà Enrollados, i al qual anima a portar productes d'higiene domèstica i personal, com ara dentífric, maquinetes i espuma d'afaitar com a contribució solidària per donar-ho a les associacions de la comarca perquè ho facen arribar als més necessitats.