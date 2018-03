La Generalitat premia el valencià de dotze llibrets de Gandia, quatre de Tavernes i un d'Oliva

La comarca de la Safor torna a tenir, un any més, una presència més que destacada al llistat de falles que han sigut guardonades per la Conselleria de Cultura per l'ús del valencià en els llibrets fallers que convoca cada any. Fins a 17 entitats de Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna rebran banderins en la gala que tindrà lloc el pròxim dimarts, 13 de març, al palau de les arts Reina Sofia de València, amb la presència de la Fallera Major, Rocío Gil.

Les falles de Gandia s'emporten 12 premis, que van a parar a les comissions de Sant Nicolau-Mosquit (12), Corea (15), Parc Alqueria Nova (21), Vilanova (26), Alquerieta i Museu Faller (33), Màrtirs (47), Prado (57), Grau (58), Carrer Major i Passeig (59), Lluís Belda (66), Mercat (67) i Beniopa (69).

Pel que fa a Oliva, ha sigut de nou l'Associació Cultural Barri de Sant Francesc l'única falla de la ciutat que ha estat guardonada, en este cas amb el premi 42.

A Tavernes de la Valldigna han sigut quatre les falles que la Generalitat ha inclòs a la llista de premiats, entre elles està Portal de Valldigna, que amb el lloc número 9 és la millor situada de tota la comarca amb el seu llibret titolat «Dona havia de ser». A esta li segueixen la falla Cambro (24), Passeig (38) i La Via (44). A diferència d'anys anteriors, este municipi no ha aconseguit situar a totes les seues sis falles a la llista, quedant fora la Dula i la Prado.

Este fet ve a demostrar el nivell cada vegada més alt que presenten les falles de la Comunitat Valenciana en els seus llibrets. Resulta molt meritori, de fet, estar entre els guardonats, ja que la competència cada any és major i el resultat final acaben marcant-lo xicotetes diferències, com passa també a l'entrega de premis que es fa a nivell local.

Les falles guardonades, a més del banderí que rebran la pròxima setmana, també ingresaran una quantitat en metàl·lic que oscil·la entre els 1.800 i els 300 euros depenent de la possició en que hagen quedat.

La falla guanyadora de l'edició d'enguany dels premis del llibrets ha sigut a comissió del Mocador, de Sagunt, mentre que la segona ha sigut la Plaça del Forn, d'Alzira i la tercera Joan Ramon Jiménez, de Xàtiva.