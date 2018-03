«Más allá de 25 o 30 km desde el mar, el aguacate no da resultado»

Tomás Faulí es uno de los mayores expertos en el cultivo del aguacate en la Comunitat Valenciana, fruto de una experiencia de 40 años en los que residió en Málaga, principal provincia productora en España. Es autor de diversas publicaciones sobre el tema, entre ellas un libro editado por AVA-Asaja y por la Fundación Agricultura y Medio Ambiente (Fuvama), de la que es patrono.

Faulí apunta que más de 12.000 plantones de aguacate se cultivan desde 2004 en campos de Benifaió, Alginet, Silla, Alcàsser, Gandia, Tavernes y Benifairó de la Valldigna, Faura, Benifairó de les Valls, Vilamarxant y Godella. En la provincia de Alicante, el aguacate se introdujo en los años ochenta, concretamente en Callosa d'en Sarrià, y también hay explotaciones en Altea, la Nucia y Polop, mientras que en la provincia de Castelló no hay noticias del cultivo de este producto.

Al aguacate le atacan menos plagas en el territorio valenciano, al menos por ahora. En este sentido, desde AVA-Asaja piden a las instituciones valencianas más investigación, a fin de anticiparse a posibles plagas y enfermedades en el futuro, así como una mayor cobertura del seguro agrario.



Zonas cálidas

Ahora bien, ¿existe el riesgo de caer en una sobreproducción, como está pasando con el caqui en la Ribera? Faulí lo ve poco probable, porque la superficie apta para cultivar aguacate es menor que la del caqui. «El clima no permite plantar aguacates en todos los sitios donde hoy hay cítricos, sino solo en zonas cálidas donde no hiela, es decir, más allá de 25 o 30 kilómetros desde el mar hacia tierra adentro el aguacate no da resultado». Faulí recomienda consultar el mapa climático que hace unos años publicó la Conselleria de Agricultura.

Por otra parte, respecto a la rentabilidad, Faulí hizo una aproximación entre el naranjo y el aguacate, aunque sin querer entrar en polémica y usando solo las variables de agua, abono, insecticidas y poda dejando aparte recolección o seguros. Según sus datos, el coste por hectárea al año del aguacate es de 2.100 euros, y el del naranjo de 3.050 euros anuales. Respecto al rendimiento para el agricultor, el del aguacate es de 10.000 euros (1 euro por kilo) y el del naranjo de 9.720 euros, a razón de 3 euros por arroba.

Como países competidores están Perú, Chile, Sudáfrica, Kenia o Israel. Por otra parte, Faulí recomienda crear una interprofesional del sector «para desarrollar campañas de promoción que incentiven el consumo».