Taula rodona i música per al dissabte dia 24

L'Ajuntament de la Font d'en Carròs continua treballant en un cronograma d'activitats culturals que es desenvoluparan fins a final d'any al voltant de la figura de Francesc Ferrer Pastor i sobre la llengua en general. Per al pròxim dissabte, 24 de març, s'ha organitzat una taula rodona baix el títol «¿Es pot viure en valencià?». La cita és a les 11 hores a la Casa de la Cultura. Hi intervindran ponents de diversos àmbits, com ara el membre del Consell Valencià de Cultura Enric Lluch, i altres noms, encara per confirmar, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Escola Valenciana, un periodista i un entés en música en valencià. Després de l'acte, sobre les 13 h, en la plaça de l'Ajuntament s'oferirà un aperitiu i tindrà lloc l'actuació del Grup de Danses Populars Trapig.

Ja a la vesprada, a les 20 hores, però a la Casa de la Cultura, oferirà un concert el duo alcoià Júlia, format per Estela Tormo i Lídia Vila.