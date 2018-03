Educadors visitaran els casals de Gandia per fomentar el reciclatge

Si hi ha alguna cosa que demostra que les falles evolucionen pràcticament al mateix ritme que ho fa la societat ho demostren el seguit de campanyes socials i de conscienciació que es posen en marxa desde les propies entitats i de forma conjunta moltes vegades amb els ajuntaments. És el cas de Gandia

El president de la Federació de Falles, Temo Gadea, i el regidor de Serveis Urbans, Miguel Ángel Picornell, van presentar ahir una iniciativa amb la que es pretén conscienciar als falleres i falleres de la importància del reciclatge tant de vidre com de cartró i plàstic i, sobre tot, de la necesssitat de separar correctament els residus.

En primer lloc, junt amb Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d'envasos de vidre a Espanya, han emprés una iniciativa que pretén conscienciar a la ciutadania de Gandia i, especialment al col·lectiu faller. Per tal de visibilitzar la campanya, es decoraran diversos contenidors propers als casals de les falles.

La iniciativa, que es desenvoluparà entre el 16 i el 19 de març, comptarà, a més, amb una patrulla d'educadors que visitaran els cassals per tal de fomentar la separació en origen dels residus d'envasos de vidre, informar sobre la importància del reciclatge i els beneficis que reporta sobre el medi ambient.

Miguel Ángel Picornell va destacar destacat el compromís del consistori amb el reciclatg,e alhora que reconeixia la transcendència d'aquest hàbit a unes festes com les Falles. «El vidre es recicla al 100 per 100 i s'utilitza per a la fabricació de nous envasos, de forma indefinida i sense perdre les propietats originals. A banda, el reciclatge de vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic, minimitza l'emissió de CO2 i suposa un estalvi d'energia».

Per la seua banda, Telmo Gadea va convidar a tot el món faller a participar en aquest projecte. «Les Falles són una activitat de carrer, de l'espai públic. La idea és conscienciar al col·lectiu faller per minimitzar eixa acció».

Gadea va explicar que Ecovidrio diposarà contenidors portàtils en els cassals per a que els resulte més fàcil als fallers i falleres separar el vidre. D'eixa forma s'evitarà que els fallers s'hagen de desplaçar fins al lloc es troben els contenidors.

Picornell, per altra banda, va assenyalar que el Consorci de Residus (COR), del que forma part la ciutat de Gandia, també s'ha sumat a la campanya de conscienciació per a la separació de residus i repartirà contenidors fabricats en cartró per a la recollida d'envasos (grocs) i de paper (blaus), que se sumaran als de vidre.



«Borinot el que no bote»

Per altra banda, també ahir, el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, va acompanyar a la vicealcaldesa i regidora d'Igualtat i Diversitat, Lorena Milvaques, en la presentació de la tercera campanya pel respecte en el llenguatge faller. Un any més, les falles gandianes es sumen a la campanya «Borinot el que no bote», substituint d'eixa forma l'expressió «maricón el que no bote». «No volem que es deixen de cantar cançons de sempre, però sí canviar-les per a no fomentar la 'lgtbifobia'».

Gadea, per la seua part, insistia en que, actualment, les falles representen a tota la societat i és èr això que resulta necessari sumar-se a esta campanya. A més, creu que «hem de desterrar eixa imatge de que els fallers són d'una ideología i un pensar concrets».