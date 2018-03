Un comité sin políticos velará por la transparencia municipal en Gandia

n En eso que se viene a llamar «transparencia» en la Administración, los informes de organismos aparentemente independientes valen poco. El Ayuntamiento de Gandia, que llegó a ser judicialmente condenado por negar información a los concejales, obtenía datos magníficos en la pasada legislatura. Y en la presente, con informes igualmente positivos, asociaciones cívicas han tenido que recurrir al Síndic de Greuges para poder obtener informes o documentos públicos.

Por eso resulta al menos interesante la iniciativa impulsada por el Gobierno local, con el respaldo de todas las fuerzas políticas municipales, para que sea un comité independiente el que, a partir del momento en que se constituya, determine qué documentación e información es pública y, por lo tanto, puede facilitarse sin ninguna traba a los ciudadanos, a las asociaciones o a los propios concejales.

Esa entidad, creada a partir de la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Gandia, aprobada el año pasado, se constituirá el próximo verano y, para tranquilidad de los ciudadanos, no habrá políticos que la integren.

El Ayuntamiento de Gandia, que será el primero de la Comunitat Valenciana en disponer de un comité que defienda la transparencia en la gestión municipal, ha querido que, de los once miembros que lo formarán, seis sean elegidos directamente por las asociaciones y entidades locales. Otros tres serán técnicos municipales, entre ellos probablemente el secretario de la corporación, que tendrán como misión garantizar que siempre se cumpla la ley y no se entreguen documentos sometidos a protección de datos. Los restantes dos miembros del comité provienen de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València, ambas con implantación en Gandia. Por parte de esta última se sabe ya que el rector, Francisco Mora, ha nombrado para el Comité de Trasparencia a Diego Álvarez, director de la Cátedra de Govern Obert y experto en los nuevos instrumentos para garantizar que la Administración no actúe a escondidas de los ciudadanos.



Proceso de elección tras las Fallas

Según explicaron ayer el portavoz del Gobierno y el concejal de Participación, José Manuel Prieto y Nahuel González, respectivamente, después de Fallas se abrirá el proceso para que las asociaciones locales propongan a personas «de reconocida trayectoria personal y cívica» que serán candidatos a integrar el Comité de Transparencia. Cuando se disponga de la relación, se someterán a votación y los seis que más respaldo obtengan se sentarán junto a los tres funcionarios municipales y los dos de las universidades valencianas. La idea es que el próximo verano la capital de la Safor estrene el primer Comité de Transparencia Municipal constituido en la Comunitat Valenciana.

Cualquier persona o entidad se podrá dirigir al comité cuando se sienta lesionado en sus derechos o cuando no consiga obtener informes o documentos en poder del ayuntamiento.

José Manuel Prieto, que recordó que en la anterior legislatura concejales socialistas tuvieron que esperar a sentencias judiciales para disponer de información ocultada por el Gobierno del PP, indicó que, por ley, sus dictámenes no serán vinculantes para el ayuntamiento, pero se apresuró a garantizar que, al menos para los partidos que forman el actual gobierno local, PSPV-PSOE y Més Gandia, se cumplirá con lo que este organismo determine.