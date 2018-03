La Via en mayor y Passeig en infantil ganan en Tavernes

La Via en mayor y Passeig en infantil ganan en Tavernes

n El monumento titulado «Alegria», que el artista Pere Baenas ha realizado para la comisión de la Falla la Via, consiguió ayer el primer premio en Tavernes de la Valldigna. Y no solo eso, el jurado calificador también consideró que esta creación que arderá la noche del próximo lunes ha sido la merecedora del premio de ingenio y gracia y, además, contiene la mejor crítica local de este año. La Via es, por lo tanto, la gran ganadora de las Fallas mayores de Tavernes de este 2018, y rompe la racha de tres victorias consecutivas que llevaba acumulada la comisión de la Dula.

En segundo lugar de las fallas grandes quedó el monumento «Els set pecats», realizada por el artista Toni Pérez para la comisión de Passeig. La tercera posición fue para la comisión de la Falla Prado. En quinto lugar quedó la Dula con la obra «La gran invasió», de Pere Baenas. Portal y Cambro se conformaron con el quinto y sexto puesto.

En cuanto a las fallas infantiles, la ganadora de este año ha sido la comisión de Passeig, seguida, por este orden, por Prado, la Via (que también obtuvo el banderín de ingenio y gracia), Cambro, la Dula y Portal.

Los premios del Ayuntamiento de Tavernes al uso del valenciano fue, por primera vez en su historia, para la comisión de la Falla Passeig, que se lleva los mil euros de recompensa. La Dula obtuvo el segundo premio y Cambro logra el tercero.

La entrega de los premios tuvo lugar anoche en la plaza Major con la asistencia de cientos de falleros de las comisiones, así como de la Fallera Mayor, Begoña Bononad Bo, y del alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, que estuvieron entre los primeros en felicitar a los vencedores. Acto seguido, todos desfilaron para seguir disfrutando de la fiesta.