«Las Fallas de Gandia han dado un paso más hacia la inclusión social»

La vicealcaldesa de Gandia y concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Gandia, Lorena Milvaques felicitó ayer a La Sanguinelli (personaje nacido en redes sociales como Instagram que busca visibilizar la lucha por la igualdad y la inclusión), como la falla Crist Rei y la Federació de Falles de Gandia por «continuar rompiendo barreras en cuanto a la igualdad y la inclusión social de todas las personas».

Y es que el domingo pasado, por primera vez, desfiló en Gandia, como publicó Levante-EMV, un personaje vestido de fallera, indumentaria tradicionalmente ligada al imaginario femenino, pero que en este caso no se correspondía con el sexo biológico del joven. «Desde el respeto a las tradiciones, ninguna persona puede quedar excluida por su identidad de género. Somos conscientes de que, en este caso, no participó una persona transexual, sino un personaje femenino, pero la normalidad con la que se dio, abre las puertas a personas 'trans' falleras que no pueden disfrutar plenamente de la fiesta por miedo o vergüenza a ser rechazadas por mostrar y expresar públicamente su identidad de género. No pasa absolutamente nada, si se hace con respeto y estima a la fiesta», indicó Milvaques.

Cabe recordar que, desde hace varios años la FdF colabora con el Ayuntamiento y los colectivos LGTB en dar visibilidad y normalizar la diversidad sexual, de género, afectivo-sexual, etc, con campañas como la de "Cante'm borinot el que no bote» o, este año, la convocatoria de los primeros premios a la mejor escena que refleje la diversidad LGTBI.

Los casales falleros de la ciudad también han lucido durante las fallas carteles donde se recordaba que eran espacios libres de machismo y lgtbifòbia.

Y el domingo, la Comisión de Crist Rei hizo historia incluyendo en su comitiva de la tradicional ofrenda a «La Sanguinelli».