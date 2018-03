«La pilota me debía una; soy de los pocos que no he jugado una final importante»

Con 26 años de edad, ya lleva nueve anunciándose en los trinquets desde que, con solo 15, debutara en el Trinquet El Zurdo de Gandia. Ahora afronta su primera final de un campeonato importante, tras quedarse a las puertas hasta en ocho ocasiones en cinco semifinales de la Lliga y en tres de la Copa.

Canari de Xeraco forma equipo con Ian y Ricardet y este domingo, 25 de marzo, se enfrentan a Moltó, Tonet IV y Lorja en la final de la XXV Lliga Bankia de Raspall-Trofeu Diputació de València en el Trinquet de Bellreguard.

P ¿Cómo está físicamente?, ¿afronta a la final en la mejor forma posible?

R Creo que llegamos bastante bien gracias, en gran parte, a la preparación física, ya que llevamos unos meses trabajando para estar al 100 % en cada partida de la Lliga.

P ¿Cómo la ve la partida?

R Muy igualada. Se enfrentan los dos mejores restos de la modalidad, acompañados por jugadores jóvenes con ganas y creo que la final se decidirá en los pequeños detalles.

P ¿Que destaca de su equipo?

R El buen rollo que tenemos los tres, tanto dentro como fuera del trinquet. Además, nos hemos visto en situaciones difíciles como la de la lesión de Ian y en la semifinal, dónde tuvimos suerte.

P ¿Y del equipo contrario?

R Al igual que nosotros, ellos se vieron en una situación parecida en la que tuvieron que remontar para acceder a la final. Todos sabemos el potencial que tiene Moltó y a eso se le suma la pegada de Tonet y la finalización de Lorja. Tenemos un rival muy fuerte.

P ¿Alguna clave o estrategia para la partida del domingo?

R Yo voy a salir a disfrutar, ya que al ser mi primera final me he quitado un peso de encima con tanta semifinal perdida. La pilota me debía una porque era de los pocos profesionales que no había disputado una final de los campeonatos más importantes. La clave será salir a por todas, trabajar en equipo y saber aguantar los momentos malos para que no te afecten y no se escape la final.

P ¿Vale de algo el enfrentamiento de la fase regular entre ambos equipos?

R Yo creo que no porque jugamos sabiendo que los dos equipos estábamos clasificados y además en un trinquet donde alguno de los jugadores no vamos con asiduidad.

P ¿Qué opina de jugar en Bellreguard?, ¿les favorece a ustedes o a sus rivales?

R Bellreguard es la catedral del raspall y por eso al jugar siempre ahí creo que todos estamos en igualdad de condiciones.

P ¿Se imagina un trinquet lleno con afición de Xeraco?

R Espero que sí y que disfruten de la final.

P ¿Se ven ustedes favoritos tras haber ganado la fase regular?, ¿tienen más presión?

R No. Creo que teníamos más presión en la semifinal, donde se demostró que da igual quedar cuarto o primero porque a una partida todo puede pasar y la suerte estuvo de nuestro lado.

P Aparte de la final y la temporada en general, ¿cómo valora los cambios que se están introduciendo en la pilota profesional con la creación de la Fundació?

R A mi personalmente me gusta. Ahora hay personas trabajando en aspectos como el marketing o la dirección deportiva, cosa que años atrás no había.

P ¿Cree que el presente y el futuro están asegurados?

R Yo creo que sí. Cada vez veo a más pelotaris cuidar su preparación física y alimentación, casi todos tienen ya la figura del preparador físico, hecho que antes era impensable.

P ¿Cómo ve la pilota a nivel general: escuelas, clubes, etc?

R Creo que desde la Federació se está trabajando bastante bien mediante los programas como Pilota a l'Escola o eventos como el Va de Dona. Todas esas iniciativas son fundamentales, porque cada vez hay más niños / as en los trinquets y en las escuelas.

P ¿Algún deseo?

R Que el domingo, tanto mi equipo como el de Moltó, hagamos una buena partida y que la gente se lo pase bien y disfrute.