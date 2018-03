La vida vista a través de una botella de Coca Cola

Héctor Cabrera Llácer. El deportista olivense que acaba de cumplir 24 años es protagonista de un video en el que da a conocer cómo ve y mira la vida día a día.

El atleta paralímpico de la Safor, Héctor Cabrera, ha decidido visibilizar su discapacidad a través de un vídeo donde explica las dificultades que plantea su día a día. El lanzador de Oliva convive desde su infancia con el Síndrome de Stargardt, una dolencia que provoca una degeneración visual progresiva que en la actualidad le ha llevado a tener únicamente un 5 % de visión.

Cabrera ha sido ganador de dos diplomas en los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016 y medallista europeo y mundial en la prueba de lanzamiento de jabalina, además de tener otros títulos y medallas en su palmarés como atleta «normal» cuando representa al Club de Córrer El Garbí.

El propio Héctor explica que «veo la vida a través de una botella de Coca Cola. Distingo sombras y colores, pero a simple vista las personas no son conscientes de mi situación porque no es visible exteriormente. Por eso he querido explicar qué hago cada día» y que cualquier persona pueda ponerse en su piel.

Cabrera narra en el vídeo cómo se levanta por la mañana, acude a la Universitat de València en autobús, dónde estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, coge un tren a Gandia, se entrena durante tres o cuatro horas, se desplaza a Oliva y descansa.

La historia puede visualizarse en su canal de Youtube a través del enlace https://youtu.be/5ovaSOddIk4.



El resultado

El trabajo audiovisual tiene a Héctor como principal protagonista, aunque el atleta cuenta con la colaboración de Kontra Video, Esther Media y Maria Visuals, que se han encargado de grabar durante dos días y montar después las imágenes de un trabajo sufragado íntegramente por el deportista de Oliva.

Cabrera Llácer, mientras tanto, continúa con sus entrenamientos diarios en la pista de atletismo de Gandia a las órdenes del técnico Juanvi Escolano, quien también aparece en el video.

Sus próximas competiciones serán los campeonatos de la Comunitat Valenciana y de España universitarios, si bien el gran objetivo de Héctor es el campeonato de Europa paralímpico que se disputará en Berlín en el mes de agosto de este año.