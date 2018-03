americanos, os recibimos con alegría?» Así comenzaba la canción que Lolita Sevilla cantaba en la película Bienvenido Míster Marshall.

Tras finalizar la segunda guerra mundial, los Estado Unidos pusieron en marcha el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. España, que no había participado en aquella guerra, quedó fuera de la sustanciosa lluvia de 13.300 millones de dólares. Aquí sólo nos llegó la ayuda americana en forma de queso y leche en polvo, que se suministraban a la famélica legión de niños de las Escuelas Nacionales, a través del Auxilio Social y Cáritas.

Toda esta «generosa ayuda» de los norteamericanos inspiró a Juan Antonio Barden, Miguel Mihura y Luis G. Berlanga el guión de la magnífica película Bienvenido Mr. Marshall, que alcanzó el premio a la mejor película en el festival de Canes. Nos comentaba el propio Berlanga en la clase de montaje que impartía en la Escuela de Cine de Madrid, los problemas que tuvo con la censura para no herir la sensibilidad de los americanos, porque además, La Codorniz, «la revista más audaz para el lector más inteligente», fundada por Miguel Mihura, publicaba en aquel tiempo una nueva sección de chistes titulada: Nuestra ayuda americana de chispa graciosa y sana.

Pero el interés de los Estados Unidos para instalar sus bases militares en nuestro país estaba por encima de películas y revistas de humor y, en prueba de amistad y colaboración, nos mandaron en visita de cortesía a su Sexta Flota, con lo cual el gobierno franquista demostró al mundo que los americanos ya eran los nuevos amigos de España.

La luminosa mañana del 9 de enero de 1952, Valencia, haciendo honor a la letra de su himno, se convirtió en la tierra de las flores, de la luz y del amor para recibir a los cuatro mil marines americanos. Yo no quise perderme el espectáculo y marché a Valencia con la ilusión de vivir una aventura con los americanos.

El puerto se había vestido con las galas del cinemascope y el technicolor para mostrar el sensacional despliegue de acorazados, submarinos, fragatas y el portaviones Franklyn Delano Roosvelt, el más grande del mundo. Pero lo más impactante fue el desembarco de aquella legión de marines, de blanco inmaculado como niños de primera comunión, que ante el pasmo paleto de la ciudadanía, se apoderaron pacíficamente de la ciudad con gran contento de comercios, bares y restaurantes al cobrar en dólares; unos billetes verdes, como estampitas, con la plegaria: In God we trust (En Dios confiamos).

El negocio carnal fue sin duda uno de los más favorecidos por la llegada de los yanquis sedientos de mujeres. Desde primera horas de la mañana, la calle Carniceros, donde se ubicaban la mayoría de los prostíbulos de la ciudad, estaba literalmente tomada por un ejército de los Estados Unidos. Necesitaban satisfacer el placer genésico que, Dios Nuestro Señor, puso entre las piernas de hombres, mujeres, gays, lesbianas y transexuales.

A mediodía, una serie de ensordecedoras explosiones causó el pánico de los visitantes pensando en un ataque aéreo de los japoneses, hasta que les explicaron que se trataba de una mascletà. En los barcos surtos en el puerto también se dispararon las alarmas y, en un santiamén, se activaron todos los sistemas de defensa hasta que se aclaró el malentendido.

Todos los bares de Valencia habían colocado un cartel anunciando hot dogs, convirtiendo los clásicos bocadillos de blanco y negro en «perritos calientes» de longaniza y morcilla que los marines devoraban con fruición.

Decidido a poner en práctica mis conocimientos de inglés me acerqué a una pareja de marines, parecidos a Gene Kelly y Frank Sinatra, que tomaban sus hot dogs en la terraza de Barrachina. Con todo el desparpajo, me dirigí a ellos y les solté:

-Jou du yu du? Ay am de ticher, yu ar de piupil, Ju ar yu?

Se quedaron mirándome como un bicho raro y el más alto de los dos me preguntó:

-Però tu d'on eres?

Me quede de piedra y apenas pude contestarle:

-Yo soy de Gandia.

-I no saps parlar valencià? Pues escolta pixaví, a mi en diuen Joan Grau i mon pare era l'amo del Gran Hotel, en el carrer Major.

-No me acertaba a decir palabra y el marine continuó:

-El meu amic és Ricardo Morant , i son pare era de Piles. Però nosaltres som americans.

-I per cert -me preguntó Ricardo- ¿a tu qui t'ha ensenyat eixe anglés tan original que parles?

-Yo estudio en las Escuelas Pías y al profesor de inglés le llaman don Miguel Costa y es alcalde de Bellreguard.

-Pues dis-li que deixe l'anglés i es dedique a l'alcaldia.

En 1986 mi inolvidable amigo Salvador Deusa me invitó a las fiestas de Murla y ¡oh casualidad!, en el bar Papas, jugando al dominó, me encontré de nuevo con los dos marines. Juan Grau se había jubilado en América y vivía en Gandia con Nylka, su elegante esposa. Ricardo, vivía en Boston con Paquita, su encantadora mujer y ejercía de catedrático en la Brandeis University. Con ellos de protagonistas y la colaboración de Pluja Teatre, rodamos la película On kepeu les vagues, en Nueva York, New Breeten y Murla. (La película puede descargarse desde mi página web www.jmborja.com).

Desde que los encontré en Murla han pasado 32 años. Hoy Ricardo vive jubilado entre Boston y Murla acompañado por el recuerdo de su querida Paquita. Juan y Nylka murieron hace poco tiempo. Su recuerdo lo guarda su hijo Juan en el local Gran Torino de Gandia.