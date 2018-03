«Pido a los cofrades que cada día se levanten deseando ser mejor persona»

n Paqui García Juan, natural de Villalonga, vivirá una Semana Santa de Gandia realmente especial. Designada como Madrina y Camarera del Cristo Resucitado, va a presidir los principales actos después de haber sido penitente en su paso, el de la Flagelación, y procesionar a cara cubierta, arrastrando cadenas amarradas a los pies y portando un farol en la mano. «Lo hago por una promesa que vi cumplida», explica.

«Me gustaría que el Domingo de Ramos saliese un día maravilloso. Me hace ilusión», indica García al referirse a los actos que más desea compartir con los cofrades y los feligreses de Gandia. Y, lógicamente, también destaca la procesión del Viernes Santo, en la que, en vez de arrastrar las cadenas, se situará junto a las autoridades de la ciudad, al final del solemne desfile.

Más allá de la Semana Santa, cuando a Paqui García se le pregunta por su visión sobre la religiosidad y sobre qué pediría a los cofrades, no duda. «A mí desde pequeña los padres me inculcaron el valor de la unidad, y también el hecho de saber que Dios está con nosotros todos los días. Creo que todos, al levantarnos cada día, deberíamos pensar cómo podemos ser mejor persona. Ese mensaje, el de desear ser mejores cada día, es el que me gustaría transmitir a los cofrades y a todas las personas en general en esta Semana Santa».

Y también lanza un mensaje a un mundo que ve en una situación «fatal». «Todos deberíamos ayudarnos más. Eso es lo que quiere el que está allá arriba», dice en referencia a Dios.