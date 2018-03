El PP pide a Ciro Palmer (Cs) que retire su apoyo al Gobierno local por las críticas al escrito del abad

n El Partido Popular de Gandia ha aprovechado la polémica generada a raíz de un artículo publicado por el abad de Gandia, Ángel Saneugenio, en la que habla de la «ideología de género» y de la homosexualidad, para llevar el agua a su molino y dirigirse al concejal Ciro Palmer (Ciudadanos) al que le exige que ponga fin al apoyo que presta para la gobernabilidad de Gandia.

Los populares citan las críticas que el concejal de Més Gandia y líder de EU, Nahuel González, ha lanzado contra el artículo del abad Saneugenio y señalan que «está virando hacia el comunismo más extremo y atroz del leninismo en un intento de separarse de Més Gandia».

El PP gandiense acompaña su comunicado con una fotografía en la que, junto a otras personas, Nahuel González se exhibe orgulloso con un retrato de Lenin, y señala que sus comentarios sobre el artículo que el abad ha publicado en la revista Passio son «un ataque a la libertad de expresión».

Para el PP, Nahuel González «cuestiona, cuando no censura, una publicación ajena al poder civil por no gustarle su doctrina. González sigue así la línea programática de su partido de intervenir los medios de comunicación y publicaciones de todo tipo para que solamente se publique en la línea editorial marcada desde el poder político. Ejemplos notables y actuales de gobiernos comunistas que escenifican esta forma de coartar la libertad de expresión en todo tipo de publicaciones son los gobiernos de Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Regímenes autoritarios y fuertemente militarizados, donde no existen las libertades básicas inherentes a todos los ciudadanos». En esa nota de prensa el PP evitar dar su opinión sobre el artículo del abad, origen de toda esta polémica.