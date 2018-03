Una sentencia obliga a Oliva a pagar 6.002 euros por la caída de una mujer

n Una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de València ha condenado al Ayuntamiento de Oliva a pagar 6.002 euros a una vecina de esta ciudad por una caída sufrida en el paseo Alcalde Juan Sancho el 26 de mayo de 2015. La caída, según señala la resolución, se produjo a causa de un desnivel para construir un carril bici que no fue señalizado. La mujer sufre secuelas en el brazo.

e rompí el codo y me han quedado secuelas, porque no se ha curado bien. El traumatólogo me confirmó que no me lo debían haber escayolado en aquel momento sino operado, y ahora ya no pueden hacerlo porque podría quedar igual o peor».

Tras ponerse en contacto con la administración local a la que les explicó los hechos, asegura que «me dieron largas durante más de dos años «y yo no podía asumir una culpa que no tenía, ya que caí en un bordillo mal señalizado y que para mí fue una trampa».