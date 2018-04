La Semana Santa de Gandia se queda esperando al abad en el último acto

La Semana Santa de Gandia celebró el domingo el último de sus actos con el Encuentro de Resurrección, en el que participan todas las hermandades de la ciudad, autoridades y miles de personas que inician así la Pascua tras los días en que se rememora la pasión y muerte de Cristo.

El acto, consistente en la procesión con las imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo Resucitado, que después de un itinerario separado se encuentran en la plaza Major, no contó con la asistencia del abad de la Colegiata de Gandia, Ángel Saneugenio, que, por ostentar ese cargo, es el consiliario-consejero de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa.

Según señalan miembros de esta entidad, a la hora del inicio del acto se quedaron esperando la presencia del sacerdote y, aunque no era esta la primera vez que faltaba al acontecimiento en el que representa el momento de la Pascua, sorprendió que previamente no anunciara su ausencia en la procesión con las dos imágenes, que partía del Palau Ducal.

El motivo exacto de esa significativa ausencia se desconoce, pero algunos cofrades lo atribuían a un posible «enfado» del abad al no haberse sentido arropado y defendido por la Semana Santa en la polémica suscitada en Gandia, que ha trascendido a medios de comunicación de toda España, por el artículo que Ángel Saneugenio publicó en la revista Passio, en el que criticaba la «ideología de género» y la enseñanza que los niños y jóvenes reciben en las escuelas sobre la diversidad sexual.

De hecho, la Junta Mayor de Hermandades que preside María José Martí evitó pronunciarse sobre ese artículo y su repercusión con el fin de no alimentar la polémica. Concejales de Més Gandia y un comunicado del PSPV-PSOE de esta ciudad sí se desmarcaron del escrito, y todos coincidieron en señalar que las declaraciones del abad no estaban en sintonía con la que, sobre aspectos de la diversidad sexual, tienen la mayoría de cristianos y, por lo tanto, de cofrades de la Semana Santa.

En una brevísima conversación mantenida con este periódico a primera hora de la mañana de ayer, el abad de la Colegiata dio a entender que su ausencia de un acto tan significativo para las cofradías y los creyentes de Gandia no se debía a esa supuesta falta de apoyo de las hermandades al artículo publicado. «Yo eso no lo he dicho», comentó el sacerdote gandiense, quien concluyó, sin dar más detalles, que no estuvo en el Encuentro del Domingo de Pascua «porque no podía ir».



El Cristo luce su restauración

Al margen de este hecho que causó un cierto malestar entre los cofrades, sobre todo por no haberlo comunicado para no estar esperándolo, el Encuentro resultó tan brillante como los años anteriores. Además, en este Domingo de Pascua la talla del Cristo Resucitado estrenaba su restauración, llevada a cabo por la Junta Mayor de Hermandades. Los expertos en retocar estas obras de arte sacro han retirado elementos añadidos durante años a la madera del Cristo que muestra su triunfo frente a la muerte, aunque visualmente la apariencia es que sus colores han recuperado claridad.