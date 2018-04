Ocho colegios de la comarca se apuntan a la consulta sobre la jornada continua

Un total de ocho colegios de la comarca de la Safor participarán en la consulta que ha autorizado la Conselleria de Educación para el próximo 25 de abril en la que los padres decidirán si tienen preferencia por cambiar el horario lectivo a solo por la mañana, de 9 a 14 horas, o mantienen el que actualmente tienen implantados los centros a los que acuden sus hijos, es decir, el clásico de 9 a 12 y de 15 a 16.30 horas.

Entre los centros participantes hay siete de carácter público: La Murtera de Ador y Palma de Gandia, Sant Pere Apòstol de l'Alqueria de la Comtessa, Sant Marc, de Beniarjó, Les Foies, del Grau de Gandia, José Pedrós, de Piles, el CRA Ròtova-Alfauir y el Joan Martorell de Xeraco, que vuelve a intentarlo después de que el año pasado ganara la opción del «sí» a la jornada flexible aunque no se pudo implantar por no llegar a más del 55%. A todo estos se suma un único concertado, el Santa Ana de Villalonga, que es, a su vez, uno de los cinco únicos centros en toda la Comunitat Valenciana que no son de titularidad pública que participa en este proceso.

De salir ganadora la opción del horario de 9 a 14 horas, este colegio se unirá al único concertado que actualmente lo tiene implantado en la comarca, el Verge del Rebollet de Oliva, que participó el año pasado después de que todos los públicos de esta localidad cambiaran su sistema horario un curso antes.

La votación se llevará a cabo de manera presencial por parte de los padres y madres cuyos hijos estén matriculados actualmente en el centro, desde infantil de tres años hasta quinto de primaria. Los horarios de votación los marca cada centro.

Actualmente son 27 colegios de la comarca de la Safor que disponen del nuevo sistema de jornada flexible. En Gandia, lo implantaron para este curso todos los públicos menos Les Foies, que este año sí que ha decidido participar en la consulta, y Benipeixcar, que seguirá con la jornada partida por decisión del centro, que realizó una consulta interna.

En Oliva todos los colegios operan ya bajo el sistema flexible, mientras que en Tavernes lo pusieron en marcha los cuatro públicos. Además, también lo tienen los centros de Daimús y la Font d'en Carròs, que fueron los primeros, Simat, Benifairó, Xeresa, Rafelcofer, Miramar o Bellreguard. Entre los que no la tienen están los concertados de Gandia y Tavernes, El Castell de Almoines, el CRA Barx-Potries-Palmera, el CRA Riu Vernissa, con Llocnou i Almiserà o el del Real de Gandia.



Extraescolares no gratuitas

El cambio a jornada intensiva supone que el colegio está obligado a ofrecer actividades extraescolares hasta las cinco de la tarde. En la orden para el pasado curso, la Conselleria de Educación establecía que debían ser gratuitas, mientras que para este año abría la posibilidad a que los alumnos tuvieran que pagar por participar en ellas. En todo caso, la tarifa nunca podrá exceder el coste de la organización del curso.

Así, los defensores de la jornada continua esgrimen que, con la implantación de este sistema, los padres disponen de mucha flexibilidad, ya que pueden elegir, entre las 9 y las 17, el horario en que quieren dejar a sus hijos en el centro.