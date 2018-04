El PP, PSPV y EUPV de Tavernes creen «electoralista» la inversión de los 1,6 millones de euros del superávit

Los grupos municipales del PP, PSPV y EUPV en Tavernes de la Valldigna tacharon de «electoralista» el anuncio del gobierno local, de Compromís de los proyectos que se financiarán con 1,6 millones de euros del superávit del presupuesto de 2017. Las 22 propuestas fueron presentadas en el pleno del pasado lunes y solo contó con los votos favorables de los nueve ediles del Ejecutivo.

El asunto entró en el pleno por vía de urgencia. Ya en el momento de votar si se aprobaba o no ese trámite, los grupos de la oposición que para ellos no tenía ese carácter. Para el portavoz socialista, Víctor Borràs, «la urgencia que realmente tienen es la electoralista. Lo pueden decir, no pasa nada», indicaba.

Por su parte, el concejal de EUPV, Eduardo Bononad, intuía que la propuesta «parece hecha a prisas y corriendo», algo que lo demostraba «el hecho de que sean conceptos genéricos y con cantidades acabadas todas con tres ceros».

El concejal de Hacienda, Perfecto Benavent, por su parte, justificaba la urgencia en los plazos que había fijado el Ministro Cristóbal Montoro para la aprobación ejecución de los proyectos. A la petición de otros ediles de que el asunto se debatiera en el siguiente pleno, tanto Benavent como el alcalde, Jordi Juan, aseguraron que «perdemos 34 días, un tiempo muy valioso cuando se trata de cuestiones administrativas».

Una vez pasaron a debatir la cuestión, la portavoz del PP, Eva Palomares quiso «dar las gracias» a los vecinos de Tavernes porque «esas inversiones salen de la brutal subida de la contribución llevada a cabo por Compromís» para posteriormente acusar al gobierno de ejecutar «una prevaricación», en tanto que dicha modificación «cuenta con un informe desfavorable de intervención».

El socialista Borràs, además de insistir en el carácter electoral de la propuesta lamentaba que dicho documento no se hubiera consultado con la oposición o incluso con los vecinos mediante un proceso de participación. Para el concejal del PSPV, «existen prioridades más importantes en el municipio como la liquidación de la piscina o la construcción del muro del río Vaca». También pedía una rebaja del IBI porque «la misma urgencia que han tenido para aprobar este proyecto de inversiones podrían haberla aplicado para bajar el tipo impositivo del impuesto».



Entrega de actas

El pleno de la noche del martes en Tavernes de la Valldigna sirvió para que la concejala del gobierno, Llum Sansaloni se despidiera, al renunciar a su cargo. Su último acto como edil del ejecutivo fue entregar a la concejala Eva Palomares las actas de todas las juntas locales de seguridad desde 2012, unos documentos que la popular llevaba tiempo reclamando y que el Síndic de Greuges le obligó a dar en una resolución.