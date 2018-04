sons de foc

d es de hui, a la Casa de Cultura i durant tres dies, parlarem de foc. De foc, de festa, de comboi, de relacions humanes, de fum, de vida. De cultura popular, en definitiva.

El III Simposi Internacional de Focs Festius a la Mediterrània, que inaugurem aquesta vesprada, pretén analitzar el protagonisme de la pirotècnia en el desenvolupament de les manifestacions festives relacionades amb el foc, tant des del punt de vista històric, com sociològic i etnològic.

Experts, estudiosos inquiets, amics de la pólvora, amants del desordre, es reuniran a Gandia per debatre, entre d'altres temes, quin serà el full de ruta previst per al futur de la festa. No és cap novetat remarcar que la normativa emanada de les institucions legislatives està limitant l'espontaneïtat en la intervenció popular a l'hora de la utilització d'elements pirotècnics per a singularitzar les festes tradicionals. Cordaes, despertaes, corre-focs, castells, etc, etc, han vist encorsetada la seua raó ancestral d'existir per aquest motiu. Suposem que serà un debat profund, enriquidor, on totes les parts implicades hauran de dir la seua. Esperem que no hi haja trons, sinó concòrdia.

Però també el simposi servirà com aparador per a donar a conéixer moltes altres festes tradicionals desconegudes per als valencians: la fia-faia, els fatxos, les falles (les altres falles) dels Pirineus, la tronada de Reus, són elements del patrimoni festiu que mantenen una aparença llunyana en els aspectes estètics, però pròxima en la seua simbologia, com una prova més de la identitat i de la diversitat cultural de la Mediterrània.

Els Sons del Foc –com així se subtitula el simposi- també tindrà la seua projecció externa per a la ciutat: un castell de foc barroc, una mostra del bestiari festiu valencià i un concert de Kepa Junkera que, encertadament i per a l'ocasió, ha batejat amb el nom de Fok –especialment recomanable, al meu modest entendre- culminaran cadascuna de les jornades del congrés.

Amb aquest simposi, Gandia tancarà quasi definitivament la seua titularitat com a primera Capital Cultural Valenciana. Esperem que, després d'aquests tres dies d'intens debat, puguem acabar disparant una bona quantitat de coets per a celebrar-ho.