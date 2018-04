El brigadista Josep Almudéver parla de la República a Bellreguard

El brigadista internacional Josep Almudéver parlarà de la república a Bellreguard. Serà este dilluns, 16 d'abril, a les 11.30 a la Casa de la Cultura i a continuació serà rebut en l'ajuntament. L'activitat forma part del projecte de l'IES Joan Fuster i Amical de Mauthausen per a conservar la memòria històrica de la deportació república i prevenir i sensibilitzar contra el feixisme.

Josep Almudéver, de pares valencians, va nàixer a Marsella en 1919, va marxar al front de Terol en 1936, on resulta ferit. En 1938 se suma a les Brigades Internacionals i en 1939 és expulsat a França, i és apressat al port d'Alacant. Finalment, se'l condemna en juí sumaríssim a 12 anys i un dia.

Com assenyala l'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, «vivim moments de fragilitat de la democràcia i no sols hem de posar en valor les persones que lluitaren per defendre-la sinó de donar a conéixer la barbàrie de les polítiques contràries a la llibertat».