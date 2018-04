«Venir a Gandia es la mejor decisión que he podido tomar en mi primer año de profesional»

Este ala-pívot norteamericano de Iowa tiene 22 años y se ha convertido es uno de los más destacados de la Liga EBA, donde ya ha sido elegido MVP (jugador más valioso) de toda la categoría en dos ocasiones.

Faith Pope dejó el pasado verano Estados Unidos para probar suerte en Europa. Eligió Gandia en España, aunque su futuro depende de las ofertas que tenga después de la gran temporada que está realizando. Cuenta con dos carreras universitarias, una que podría parecerse a Bellas Artes y la otra a Filología Ingles. Tiene la cabeza muy bien amueblada y es humilde y simpático.

¿Se siente usted el mejor de la categoría EBA después de haber sido MVP en dos ocasiones?

El equipo que me rodea es el que me ha hecho conseguir esos MVP. Yo siempre intento hacerlo lo mejor que puedo, pero si he sido MVP es gracias a mis compañeros y a los entrenadores.

¿Considera que el hecho de ser MVP le sirve de promoción para que se fijen en usted equipos de categorías superiores?

Entiendo que sí, que eso puede ayudar a la hora de darme a conocer, pero sin el equipo en el que juego y la gran temporada que estamos realizando nada sería igual.

¿Cómo ve la trayectoria de Hispagan?

Tenemos muy buen equipo, pero el secreto está en la química que hemos desarrollado entre nosotros. Eso es lo mejor.

¿Se lograrán los objetivos de jugar la fase final en casa y el del ascenso?

Pienso que sí. Confío mucho en el equipo. Creo que sí que podemos.

¿Que valoración puede hacer de la Liga EBA en general?

En primer lugar respeto a todos los equipos y, además, jugar en esta categoría me ha hecho crecer como jugador y como persona.

¿Esperaba una liga así, de este nivel, o le ha sorprendido?

Cuando vine no tenía ni idea de cómo sería la competición, no sabía nada, pero me ha sorprendido para bien, sobre todo los fans, nuestra afición.

¿Qué opina de las instalaciones, de los pabellones donde se entrena y juega, en relación a los de Estados Unidos?

Hay bastante diferencia con los de mi país porque yo vengo de jugar en la primera liga universitaria y allí hay mucho nivel, pero nada de eso ha afectado a mi juego.

¿Y de los árbitros españoles, qué piensa?

Soy muy buenos, me gustan mucho.

¿Qué impresión se ha llevado del club, de Units pel Bàsquet Gandia?

El club tiene unas bases de funcionamiento muy profesional y los directivos son muy cercanos a los jugadores. Es un club muy familiar.

¿Y de los entrenadores?

También los veo muy profesionales. Están consiguiendo que yo sea mejor persona y mejor jugador.

¿Y la ciudad?, ¿qué piensa de Gandia?

Todo perfecto. Me gusta Gandia y me gusta España en general.

¿Cómo es el día a día de un jugador como usted?

Por la mañana me levanto, vengo al pabellón a practicar tiro o voy al gimnasio, luego como y después hago siesta. Por la tarde vuelvo a entrenar con todos mis compañeros.

¿Hace la siesta?

Sí, es lo mejor del día. En Estados Unidos no tenemos esa costumbre y me gusta mucho.

Por tanto... ¿se puede decir que está satisfecho de haber salido de Estados Unidos para venir a Gandia, a España?

Yo soy muy feliz aquí. Venir es la mejor decisión que he podido tomar en mi primer año como profesional. Al margen de España tenía ofertas de otros países, pero cuando vi Gandia y su playa por internet no lo pensé más y me decidí por esta opción.

¿Se va quedar en Units pel Bàsquet Gandia si se logra el ascenso?

Eso aún no está decidido. Debo estudiar todas las opciones antes de tomar la mejor decisión.