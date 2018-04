El Rebrot atorga al dolçainer Frederic Santamaria el Premi Miquel Ruiz 2018

L'Associació Cultural El Rebrot ha organitzat la X Rebrotada Popular, que tindrà lloc el 27 i 28 d'abril a Rafelcofer, una festa reivindicativa en la qual es celebra l'aniversari de l'Associació i es commemora La Batalla d'Almansa com a símbol de rebel·lió i de lluita, per les llibertats, per la llengua i la cultura del País Valencià.

Aquest any es vol recordar aquella primera edició, ja fa deu anys. El divendres 27 d'abril s'encetaràn els actes amb el concert d'El Rebrot i l'entrega del Premi Miquel Ruíz 2018, que aquest any serà per al dolçainer i mestre Frederic Santamaria i Montaner.

L'objectiu d'aquest premi és donar més reconeixement a qui, amb la seva tasca i dedicació, han contribuït de manera significativa al manteniment i difusió de la música tradicional valenciana, aquells qui amb els seus actes han fet rebrotar el tronc vell.

El dissabte 28 d'abril la jornada començarà a les 8.30 hores amb la despertà i esmorzar «Memorial Miquel Ruíz», que organitzen els amics de La Colla Safor. Després d'esmorzar, a les 12 tindrà lloc l'aplec de colles, amb la cercavila. Es faran varies parades per a ballar i tocar amb els grups de danses que hi participen. Com no, es tornará a escoltar la romancera valenciana, que contarà i cantarà el Romanç del Cec d'Al Tall.

En acabar la cercavila, per a tots/es els qui vulguen continuar la festa, s'ha organitzat un dinar a la Plaça de l'Hort Tallat. El Restaurant Mediterrani de Tavernes ens ha preparà allí mateix el dinar (hi ha menú infantil també).

Per acabar, actuarà el grup Folkifesta.