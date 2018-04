75 cortometrajes participarán en las cinco secciones oficiales de Cortoons

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, acompañada por el Jefe de Estudios del Campus de Gandia, Víctor Sánchez, el director adjunto de Audiovisuales del Instituto Valenciano de Cultura, José Luis Moreno; y el director del Festival Internacional de Cortometrajes de Animación Cortoons, Alessandro de Urso, han comparecido esta mañana para informar de las últimas novedades de la XIV edición del Festival que se celebrará en nuestra ciudad del 26 al 29 de abril. Un proyecto que ha impulsado este gobierno, pero que se ha trabajado con la estrecha colaboración del Campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia, y con el Instituto Valenciano de Cultura.

"Volveremos a disfrutar de todo lo que nos ofrece un Festival que cumple su XIV edición, la tercera con sede en Gandia, y que empieza ya a consolidarse, a crecer" declaró Diana Morant quien añadía que "Este año ha superado todas las expectativas y se han recibido 1.335 peticiones de 82 países para participar, el récord del festival. la novedad que anunciamos hoy es que, después de una exhaustiva selección, dado el alto nivel de los cortometrajes presentados, son 75 los que entran a concurso ".

Concretamente las obras que compiten lo hacen en las siguientes categorías:

- 11 cortos en la categoría cortometrajes Españoles

- 14 cortos en la categoría cortometrajes de 1 a 4 minutos de duración

- 18 cortos en la categoría cortometrajes de 4 a 20 minutos de duración

- 8 cortos en la categoría cortometrajes valencianos

- 24 cortos en la categoría de cortometrajes de Escuelas de animación

La presente edición abordará el estado de la animación valenciana, española y universal, y contará con profesionales de primer nivel mundial. Además, tal como ya se había anunciado, recogerá las mejores animaciones de los años 40 (Warner, Tom y Jerry, gato Silvestre, Betty Boop, etc.) además de contar con seminarios y mesas redondas que ofrece el Campus de Gandia de la UPV. Por otra parte, los participantes han coincidido en destacar que este año se proyectará en estreno mundial el largometraje 'Animal Crackers', de producción valenciana y estadounidense. Una proyección que tendrá lugar el domingo 29 de abril a las 18.20 horas.

"Este festival, una vez más, se convierte en un canal ideal para la transmisión de valores y para poner nuestra ciudad en el mapa de la animación valenciana y española. Además, es un punto de atracción turística, una alternativa más a ofrecer a nuestros visitantes. Y también es la mejor excusa para los que son de fuera para pasar este fin de semana en nuestra ciudad con un plan inmejorable con toda la oferta cinematográfica del Festival. una iniciativa que supone una proyección internacional que convierte Gandia en el centro de atención de la industria de animación y el cortometraje durante cuatro días "finalizó Morant.

En su intervención, Víctor Sánchez en representación del Campus Gandia de la UPV, agradeció al actual ejecutivo y la alcaldesa "la celebración de un festival tan importante como es el Cortoons". "Tenemos el placer de colaborar un año más con la iniciativa de la misma manera que hemos hecho con otros proyectos como la Cátedra de Turismo Inteligente que firmamos hace pocos días". Sánchez explicó que el Campus de la UPV colabora con Cortoons albergando en sus espacios las mesas redondas y seminarios impartidos por especialistas de la animación además de los alumnos que colaboran como voluntarios e incluso con el profesorado que ha formado parte del jurado.

Por su parte, José Luis Moreno hizo valer el Plan Estratégico de la Consejería de Cultura que tiene como objetivo por un lado, la descentralización de eventos culturales y por otra, la apuesta decidida por la animación. "Se trata de un sector con un destacado crecimiento donde tenemos muy buenos profesionales y que puede desarrollar una industria muy potente. Para nosotros es una buena oportunidad colaborar con Cortoons y lo seguiremos haciendo en próximas ediciones". "Como director adjunto de Audiovisuales del Instituto Valenciano de Cultura he podido participar en el jurado de selección de los trabajos y puedo decir que no tienen nada que envidiar a cualquier festival que se pueda desarrollar en el mundo. El nivel es de primera categoría y perfectamente todos los trabajos podrían ser candidatos a los Oscar o los Goya ". "No sólo es un festival de muestra sino que es una iniciativa que tienen marcado carácter familiar".

Finalmente, Alessandro de Urso agradeció al consistorio, en el Instituto Valenciano de Cultura y en el Campus de la UPV su colaboración. "Estoy muy feliz con el desarrollo de la previa del Festival. Las entradas del taller de Lego de la mañana del sábado se han agotado hace días. Un aspecto que demuestra su consolidación en el público. Quiero invitar desde aquí a la ciudadanía a que participe en las mesas redondas y conferencias que albergará el Campus, ya que contaremos con los mejores directores de animación ".

D'Urso recordó que en esta edición también se pueden reservar localidades para diferentes actividades como la proyección Loving Vincent o Animal Crackers, la Master calss de Enrique Gato que tendrá lugar tras la proyección de Tadeo Jones o el maratón de Lego películas, enviando un correo electrónico a info@cortoons.es.

Finalmente, el director ha recordado que las entradas se pueden adquirir en la caseta del paseo Germanías, Casa de la Marquesa, el Teatro Serrano y en instanticket.es.