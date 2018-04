La Fira del Motor de Gandia serà del 4 al 6 de maig

Més de trenta marques es distribuiran pel centre de la ciutat creant un aparador de més de 20.000 metres quadrats

La regidora de Polítiques Econòmiques i Innovació, Alícia Izquierdo, acompanyada del president de l´Associació de concessionaris de la Fira del Motor, Víctor Moll i el president de Motoracing Gandia, Toni Pérez, ha presentat aquest matí la VII edició de la Fira del Motor de Gandia, que es desenvoluparà del 4 al 6 de maig pels carrers i places del Centre Històric i el Raval.

20.000 metres quadrats d'exposició a l'aire lliure entre la plaça Major, Passeig de les Germanies, Plaça Prado, Plaça Tirant i carrers adjacents. Participen 17 concessionaris de cotxes amb vehicle nou (més de 20 marques), 4 de Vehicle d'ocasió i 6 empreses del món de les motos (al voltant de 12 marques).

La distribució de les marques i concessionaris serà molt semblant a la de l'any anterior: la gent ja comença a identificar marques i espais, no és convenient fer grans canvis. Ni seria fàcil, tampoc: precisament l'atractiu de l'espai té relació amb què és un espai urbà, i per tant complicat de parcel·lar perquè no és homogeni.

Com a novetat, enguany la Plaça Tirant es dedicarà al vehicle d'ocasió, ja que participen 2 empreses més d'eixe sector. Com en anys anteriors, la Plaça Major (de l'Ajuntament) estarà dedicada a les motos, que enguany acull una empresa nova i tindrà una secció per a motos elèctriques. També hi haurà un espai d´animació infantil a la Casa de la Marquesa.

"Per a nosaltres, aquesta és una edició que busca la continuïtat i la consolidació de la Fira. No busquem tant que hi haja grans creixements en vendes, que això depèn molt de les tendències del mercat, com que la Fira siga estable en el seu format i funcionament. Uns anys hi haurà més vendes, altres menys, algun any plourà (esperem que no este), però tots els anys ha d´haver Fira del Motor: és un estímul importantíssim per al sector de l´automoció en la ciutat i comarca. La Fira ha de continuar servint per a protegir els llocs de treball que depenen de la fortalesa territorial del sector del motor a Gandia: altres zones pròximes es van ressentir molt més de la crisi anterior, i hem d'estar en guàrdia per a superar les complicacions futures si un dia arriben. De fet, l´impuls de la Fira del Motor ha assentat el sector, amb quatre grups concessionaris nous i moltes més marques", ha assegurat Izquierdo.

També per al govern des del punt de vista de la promoció comercial és innegable l'impacte que la Fira del Motor té sobre els sectors d´Hostaleria i Comerç durant els dies en què se celebra, per la quantitat de gent que visita Gandia o que simplement passeja per a veure els cotxes. "Gràcies a la contribució econòmica important que fan els empresaris, la Fira del Motor és l'esdeveniment comercial amb un major retorn de la inversió de Gandia: el que costa en infraestructures i promoció es recupera de sobres amb la quantitat de cotxes i motos que es venen".

Per la seua banda, Moll, tot i la cautela, ha assegurat que les previsions són molt optimistes, ja que a la bona organització cal afegir que els indicadors apunten a una millora del mercat. "A la Safor i les comarques del nord d´Alacant les vendes han augmentat un 20%, un 10% més que la mitjana del mercat estatal de vendes. A més tenim el segon parc mòbil més vell d´Europa, amb una mitjana de 12 anys. Si a això li sumem una millora en les facilitats de finançament o nous tipus de compra com el renting o el pagament per ús... O els descomptes que, en el cas dels cotxes, poden superar els 1.000-1.200 €. Tot això ens fa pensar que anem a créixer també enguany". L´any passat es van augmentar un 20% les vendes, al voltant de 6 milions d´euros. Enguany s´espera créixer en 1 milió d´euros més.

"El sector de les dos rodes també seguim confiant en la consolidació i creixement de la Fira del Motor, enguany amb un estand més i amb una novetat, el rentin de 3 anys. Una fórmula molt interessant per al potencial client", ha assegurat Pérez. Finalment, la regidora de Més Gandia ha agraït a tots els concessionaris la seua implicació, "ja que la Fira del Motor és l´exemple més clar que les coses funcionen molt bé quan hi ha una col·laboració público-privada. La Fira del Motor pot ser un èxit per al sector, però també per a l´Ajuntament, que referencia el nom de la ciutat i per a la ciutadania, perquè es tradueix en beneficis per a Gandia".

Divendres pròxim l´Ajuntament donarà a conèixer el dispositiu especial de seguretat i trànsit previst per a la Fira del Motor. Izquierdo ha recordat que els propietaris de cotxeres afectades ja poden passar pel departament de Comerç (Urbalab) i rebran, com cada any, abonaments per al pàrquing del Prado durant els dies de fira.

Tota la informació sobre la Fira del Motor s´hi pot consultar a: www.firamotorgandia.com.