PROMUSICA S'ESCOLTA A MELBOURNE

Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires». Piazzola (1954).

Per primera vegada, el concert de Pro Música Homenatge a Piazzolla es retransmetia en directe via wi-fi fins Melbourne (Australia), on al voltant de les quatre de la matinada Guillermo Anad escoltava este divertit i deliciós concert dedicat al tango argentí en la figura d' Astor Piazzolla.

I no és una casualitat. G. Anad ha adaptat per al quintet Casulana i A. Ferrer els coneguts tangos Oblivion, Libertango, Milonga del Angel, entre d'altres, que sonaven simultàniament de matinada a Melbourne i al capvespre a Gandia.

Cal dir que Anad ha fet uns arranjaments que arrepleguen tota la força rítmica i melòdica de la música de Piazzolla recreant l'essència d'esta música per a la formació valenciana amb la virtut de crear espais sonors inimaginables i suggerents des del màxim respecte al mestre argentí.

Escoltar Piazzolla en primavera és com traslladar-te de sobte i sense remei a Argentina, potser una Argentina metafòricament somniada, on comparteixen espai Borges, Falla (a l'exili), Gardel, sota la banda sonora de Piazzolla. Baix la influència de Nadia Boulanger a París, Piazzolla fusiona allò més ancestral com és el tango amb les modernes tècniques compositives: «Ésta es su música. No abandone jamás esto. Aquí está Piazzolla», van ser les seus paraules.

Cal ressaltar l'extraordinària versatilitat i qualitat d'este grup valencià format per dones, el quintet Casulana, que amb l'excel·lent clarinetista Alberto Ferrer van exhibir complicitat, virtuosisme i una gran capacitat comunicativa amb un públic que omplia la sala de la Casa de Cultura, literalment, i que va agrair el recital en peu i ovacionant els artistes.