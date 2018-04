Maria Josep Escrivà guanya el Carmesina de narrativa infantil de la Mancomunitat de la Safor

El premi Carmesina de narrativa infantil en valencià, que cada any convoca la Mancomunitat de la Safor, es queda enguany a casa. L'escriptora del Grau de Gandia Maria Josep Escrivà, que viu a Miramar, s'ha endut el premi amb l'obra titulada Tenda d'animals.

En esta edició ha sigut 12 els originals que optaven al premi procedents. La dotació econòmica del premi és de 3.000 euros i contempla la publicació de l'obra a càrrec de Tàndem Edicions amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El jurat d'esta edició ha estat format per Joan Portell, Gonçal López-Pampló, Mariló Àlvarez, Maria Isabel Guardiola i Francesc Puigpelat, que han considerat que Tenda d'animals «és un obra divertida que transmet un missatge en defensa dels animals, i barreja la imaginació amb la quotidianitat», segons expressa la Mancomunitat de la Safor en un comunicat de premsa.

L'obra va sobre Lluïsma, un xiquet que s'estima els animals amb bogeria i, per això, no entén que no tots, fins i tot un caiman, puguen viure amb ell dins de casa. A més de transmetre respecte pels animals, el relat ix en defensa de la llibertat de totes les espècies, inclosa la humana.

Maria Josep Escrivà, membre de Saforíssims Societat Literària, té un extensíssim currículum com a escriptora en valencià.