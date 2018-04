Dos llibres reunixen huit segles de literatura a la Safor

La Casa de la Cultura de Gandia acull a les 20 hores de hui dissabte la presentació dels dos volums de Gandia, capital literària, un compendi de textos que abasten huit segles , des d'Ausiàs March a l'actualitat.

El treball, de l'editorial Lletra Impresa, es presenta amb la participació de Joan Muñoz, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Josep Piera, escriptor i editor del primer volum, Maria Josep Escrivà, escriptora i presidenta de Saforíssims Societat Literària, Lluís Miret, escriptor i director del CEIC Alfons el Vell, i Juli Capilla, escriptor i editor de Lletra Impresa Edicions.

Els dos volums sumen vora mil pàgines on apareixen més de cent escriptores i escriptors de la Safor-Valldigna, configurant l'obra més ambiciosa de l'editorial gandiana Lletra Impresa.

Per a l'edició dels llibres s'ha comptat amb el suport econòmic del departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, i en la difusió hi col·laboren el CEIC Alfons el Vell i Saforíssims SL.

L'editorial explica que Gandia, capital literària constituïx «un referent literari a la comarca, al País Valencià i, encara més enllà, a tot l'àmbit lingüístic.

En el primer volum, a cura de l'escriptor Josep Piera i l'editor Juli Capilla, s'apleguen les veus d'alguns dels intel·lectuals saforencs més solvents. Setze veus que assagen, cadascun a la seua manera, estil i perspectiva, sobre diferents aspectes històrics, genèrics, sociològics i fins i tot econòmics que han condicionat amb major o menor mesura el desenvolupament de la literatura a la Safor-Valldigna. S'hi inclouen articles d'Alexandre Bataller Català, Anna Blanco, Lourdes Boïgues, Francesc Calafat, Isabel Canet Ferrer, José Figueres, Gabriel Garcia Frasquet, Rafa Gomar, Josep E. Gonga, Àngels Gregori, Santiago La Parra, Lluís Miret, Ignasi Mora, Josep Piera, Josep Lluís Roig i Enric Sòria.

El segon és una antologia d'autores i autors saforencs i valldignencs actuals a cura de Juli Capilla i Mercè Climent. Un total de 103 escriptors han seleccionat textos propis, ja publicats o inèdits. Fragments o textos complets de novel·la, narrativa, poesia, teatre, aforismes, assajos, dietaris, guions cinematogràfics o radiofònics, crítiques literàries i, fins i tot, textos inclassificables.

«Una veritable joia literària triada pels mateixos autors i autores que constituïx una exquisidesa artística i alhora un immillorable manual per conèixer les nostres lletres més pròximes, de gran utilitat per a docents i també per al públic en general», assenyala l'editor.

La presentació de tots dos volums servirà per tancar l'any en què Gandia ha exercit de Capital Cultural Valenciana, la primera localitat valenciana obsequiada amb este títol.