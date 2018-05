El Hispagan establece los partidos del play off de ascenso a la LEB Plata

El Units pel Bàsquet Gandia (UpB) anunció ayer el calendario que se va a desarrollar el próximo fin de semana durante la liguilla del play off de ascenso a la LEB Plata, una competición a la que la entidad gandiense se ha ganado el derecho de organizar por haber quedado campeón de su grupo en la liga EBA.

En esa competición participarán, además del Hispagan-UpB, los equipos Vive-el Masnou Basquetbol, el CB Marbella y el CB Villarrobledo, que también aspiran a conseguir la única plaza para el ascenso de categoría.

Como es obvio, el club gandiense ha fijado el calendario para dar la mayor satisfacción a sus aficionados y conseguir que acudan a animar al equipo al pabellón. Los tres enfrentamientos en los que participará el Hispagan serán los últimos de cada jornada. Viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 19.30. Al término de este último es cuando tendría lugar la celebración en el caso de que se consiga el ascenso.

En la misma reunión, la directiva del UpB ha fijado los pases para asistir a los partidos del playoff. Con 20 euros para los socios del club y 25 euros para los no socios se dispondrá del derecho de acudir los tres días a todos los partidos. Los pases familiares para todo el play off se han fijado en 30 euros para los socios y 45 para los no socios, mientras que la entrada para cada una de las jornadas costará 10 euros.

Además de agradecer la gran asistencia de aficionados a los últimos partidos de la liga que se han jugado en el pabellón municipal, la directiva ha hecho una llamada para que esa actitud se mantenga y, en los tres partidos que se van a jugar el próximo fin de semana, se vuelva a sentir el aliento de los seguidores entre todos transmitan ilusión a los jugadores para conseguir el resultado final, que no es otro que el ascenso de categoría.

En el terreno deportivo, el entrenador, Víctor Rubio, no ha dejado de trabajar para que los hombres estén al máximo nivel en este momento decisivo. De momento sigue siendo duda el base Carlos Gil, lesionado desde hace tres semanas y que no ha podido participar en los dos últimos partidos de la competición.