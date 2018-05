Un juzgado abre una causa contra Adif por no ejecutar el paso a nivel de Xeresa

El Ayuntamiento de Xeresa ha logrado un paso más en la batalla que se ha dispuesto a librar contra la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la paralización de las obras de eliminación del paso a nivel ubicado en este término municipal desde hace casi un año.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid ha aceptado a trámite el recurso presentado por el alcalde de Xeresa, Tomàs Ferrandis, contra la entidad dependiente del Ministerio de Fomento por la «inactividad en el impulso y tramitación» del proyecto, según apunta el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Desde el consistorio ya anunciaron que están dispuestos a llegar «donde haga falta» para que Adif agilice los trámites de una obra que se considera crucial para el municipio, en tanto que ese paso a nivel ha costado vidas, como ha recordado en muchas ocasiones el alcalde Ferrandis.

Adif adjudicó las obras a una Unión Temporal de Empresas en julio del 2017. Cuando la entidad pidió licencia de ocupación al departamento de Carreteras para poder iniciar los trabajos se encontró con que este organismo, que paradójicamente depende del mismo Ministerio de Fomento, se lo denegó. Resulta que uno de los estribos del puente que se construirá para cruzar las vías afectaba en apenas unos metros a la carretera N-332, que pasa junto a la infraestructura ferroviaria.

Desde entonces, el ayuntamiento de Xeresa espera una solución. Las últimas, y prácticamente únicas, informaciones que le llegan al alcalde es que desde Adif se está trabajando en la modificación del proyecto. Ha pasado casi un año y todavía no se han reiniciado los trámites para empezar los trabajos. Cuando se conoció la interposición del recurso por parte del Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno se apresuró a asegurar que el proyecto final estaría listo en poco tiempo. Eso, sin embargo, no detuvo al alcalde de Xeresa, que ha decidido seguir adelante, porque, a día de hoy, lo cierto es que no tiene ninguna certeza de cuándo podrá empezar el final de lo que para el municipio es una pesadilla.

El alcalde, Tomàs Ferrandis, indicó ayer que él mismo está haciendo «un seguimiento exhaustivo» en la medida de lo posible del trámite. De hecho, anunció que no descarta interponer más contenciosos «si más adelante se produce otra inactividad, ni pedir responsabilidades como tampoco la vía del diálogo».

En todo caso, el primer edil asegura que continuará haciendo gestiones políticas, lo que no significa que abandone la vía judicial en caso de reiterarse la inactividad hasta que se inicien las obras, como aseguraba ayer a través de un comunicado.

Ferrandis ha hecho de su litigio con Adif uno de sus principales caballos de batalla durante esta legislatura. La obsesión del alcalde es acabar con un punto negro para el municipio y ya ha demostrado que está dispuesto a llegar donde haga falta para lograrlo.

Ferrandis siempre ha tachado la situación de «esperpéntica», toda vez que el proyecto se encuentra bloqueado por el desencuentro entre dos entidades que dependen del mismo ministerio que hace que el inicio de los trabajos para la retirada del paso a nivel lleve un año de retraso.

Esta admisión a trámite del recurso contra Adif llega en un momento en el que diversos estamentos políticos del PP locales, nacionales y autonómicos recorren la comarca sacando pecho por la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018 para la eliminación de pasos a nivel de la línea Silla-Gandia, que asciende a 700.000 euros y que contempla actuaciones, además de en Xeresa, en Tavernes de la Valldigna.

Hace unos meses, además, el Ministerio de Fomento anunció también el desdoblamiento de la línea Cullera-Gandia dentro del Plan de Cercanías.